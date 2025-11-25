Toàn cảnh 25-11: Dự báo bão vào Biển Đông, các tỉnh miền Trung còn lao đao vì lũ 25/11/2025 18:00

(PLO)- Sáng 25-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ trong vài ngày tới. Hiện tại, Đắk Lắk còn bốn xã bị ngập; Lâm Đồng còn 105 hộ ngập và 82 hộ ở xã Cát Tiên bị chia cắt, phải di chuyển bằng thuyền để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Sáng 25-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng Nam Trung Bộ trong những ngày tới. Các mô hình dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão đi vào khu vực Gia Lai – Lâm Đồng, tác động từ ngày 28 đến 30-11 với cường độ có thể đạt cấp 8 hoặc chỉ còn áp thấp nhiệt đới.

Tại Tây Nguyên, lũ trên các sông Gia Lai và Đắk Lắk đang rút dần. Nước sông Krông Ana dự báo xuống dưới báo động 2 trong 24 giờ tới, nhưng sông Srêpôk tại Bản Đôn vẫn ở báo động 3. Nhiều vùng trũng của Đắk Lắk và Gia Lai vẫn ngập, nguy cơ sạt lở cao.