Toàn cảnh miền Trung 24-11: Các đoàn cứu trợ ùn ùn đổ về tâm lũ 24/11/2025 18:03

(PLO)- Các tỉnh miền Trung đang oằn mình trước mưa lũ lịch sử, để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong lúc khó khăn chồng chất, các đoàn cứu trợ từ khắp nơi đang gấp rút đổ về, mang theo sự sẻ chia và hy vọng giúp bà con đứng dậy sau thiên tai.

Tính đến 8 giờ sáng 24-11, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ kéo dài tại miền Trung đã làm 91 người chết và 11 người mất tích, trong đó Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất với 63 người tử vong và 8 người mất tích; Khánh Hòa 15 người chết; Lâm Đồng 5; Gia Lai 3. Hơn 221 nhà bị sập đổ, gần 201.000 nhà ngập sâu, chủ yếu ở Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Nhiều khu vực vẫn đang chìm trong nước, hàng trăm hộ dân phải chờ cứu trợ và hỗ trợ di dời.

Giữa những khó khăn dồn dập, các đoàn cứu trợ từ khắp nơi đang ùn ùn đổ về vùng lũ miền Trung. Tại Đắk Lắk, con đường vào thôn Phú Khê 2 từng ngập 3-4m, nay nước vừa rút, người dân lội qua đoạn ngập 20-30cm để nhận lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu.