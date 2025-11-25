Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, TP.HCM ứng phó mưa lớn và triều cường 25/11/2025 11:06

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM đề nghị các đơn vị có liên quan vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, cống kiểm soát triều, chuẩn bị máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 7 giờ ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo, ngày 26-11 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Trong những ngày tới TP.HCM có mưa, kèm triều cường có thể gây ngập ở một số vùng trũng. Ảnh: PHẠM HẢI

Dự báo từ chiều tối ngày 25-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng chiều ngày 26-11 đến 28-11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết TP.HCM những ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM chủ động ứng phó

Nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đó, sở này đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn TP. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Bên cạnh đó là tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình. Sở NN&MT dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Sở NN&MT cũng đề nghị các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển. Các đơn vị cần phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Ngoài ra, các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển. Chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư có nhiệm vụ nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, nắm chắc tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sau đó, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn.

Sở NN&MT đề nghị Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP, các đơn vị hữu quan khác phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, cống kiểm soát triều. Chuẩn bị máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão).