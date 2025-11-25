Thời sự sáng 25-11: Nguy cơ xuất hiện bão mới gây ảnh hưởng từ Gia Lai đến Lâm Đồng? 25/11/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 25-11: Dự báo khả năng xuất hiện bão mới, có thể gây ảnh hưởng từ Gia Lai đến Lâm Đồng?; Đường tạm qua đèo Mimosa sẽ thông xe 2 làn trước ngày 30-11; Biên phòng An Giang khởi tố bị can chở người xuất cảnh trái phép qua biên giới; Mỹ có thể 'mở khóa' Tomahawk cho Ukraine nếu kế hoạch hòa bình thông qua?...

Thời sự sáng 25-11: Nguy cơ xuất hiện bão mới gây ảnh hưởng từ Gia Lai đến Lâm Đồng?

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã thông tin về diễn biến mới của vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines. Cụ thể, vùng áp thấp này đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ông Khiêm dự báo khoảng đêm 25 rạng sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong ngày 26-11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 đến 30-11.