Bản tin tối 24-11: Đau xót những thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung; Biển Đông khả năng có bão số 15?
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 24-11, mưa lũ lịch sử tại miền Trung đã làm 102 người tử vong và mất tích (trong đó 91 người tử vong). Tỉnh Đắk Lắk là địa phương ghi nhận số người tử vong lớn nhất với 63 trường hợp.
Về thiệt hại nhà ở, có 221 nhà bị sập đổ, 933 nhà hư hỏng và hơn 200.000 nhà từng bị ngập sâu, riêng Đắk Lắk là 150.000 nhà. Hiện tại, Gia Lai và Khánh Hòa không còn nhà bị ngập, nhưng Đắk Lắk vẫn còn 2 xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ bị ngập cục bộ, và Lâm Đồng còn 127 hộ bị ngập tại xã Nam Đà và Cát Tiên.