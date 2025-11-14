Khởi công thêm 1 gói thầu lớn thuộc dự án rạch Xuyên Tâm 14/11/2025 17:19

Chiều 14-11, UBND phường Gia Định phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) tổ chức lễ khởi công gói thầu xây lắp (XL)-01. Đây là gói thầu thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công gói thầu XL-01 thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NC

Đại diện Chủ đầu tư cho biết, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm gồm ba gói thầu XL.

Ba gói thầu gồm XL-03: Đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật thuộc phạm vi phường An Nhơn và Bình Lợi Trung.

Ngày 15 -5, Chủ đầu tư có Công văn số 627 thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình gói thầu XL-03, thời gian thi công 550 ngày (từ ngày 21-5- 2025 đến ngày 22-11-2026).

Hiện nay, gói thầu này đã hoàn thành công tác phát quang, đốn hạ và di dời hạng mục cây xanh dọc tuyến, nhà thầu đang tiến hành thi công các hạng mục: thi công cọc CDM gia cố nền đất; đóng cọc ống D500; sản xuất cừ SW; cọc ống D500; cống thoát nước bê tông cốt thép các loại …

Gói thầu XL-01: Đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn thuộc phạm vi phường Gia Định và Bình Thạnh.

Gói thầu XL-02 đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu thuộc phạm vi phường Bình Thạnh và Bình Lợi Trung.

"Với gói thầu XL-01, đi qua địa bàn phường Gia Định với 868 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 601 trường hợp giải tỏa toàn phần và 267 trường hợp giải tỏa một phần, cùng tổng số vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 3.911 tỉ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng được đánh giá là khối lượng rất lớn và phức tạp, nhưng đã đạt nhiều kết quả quan trọng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp và sự đồng thuận của người dân"- vị đại diện này chia sẻ.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm gồm ba gói thầu XL-01, XL-02 và XL-03. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại lễ khởi công, bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định cho biết, việc khởi công gói thầu XL-01 là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân dọc tuyến rạch Xuyên Tâm.

"Phường Gia Định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị thi công để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động. Bên cạnh đó sẽ giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân"- bà Triệu Lệ Khánh nhấn mạnh.

Với gói thầu XL-01, đi qua địa bàn phường Gia Định với 868 trường hợp bị ảnh hưởng. Ảnh: NC

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư là 17.229,971 tỉ đồng, sử dụng ngân sách TP. Tổng số vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí là 15.476,063 tỉ đồng.