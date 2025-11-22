Hôm nay, TP.HCM tăng lượng mưa và đạt đỉnh triều cường 22/11/2025 12:21

(PLO)- Dự báo ngày 22-11 tại Nam Bộ mưa có xu hướng tăng so với ngày 21-11, chiều đến tối khả năng có nơi mưa rào, mưa to.

Trong những ngày vừa qua, cảm giác se lạnh xuất hiện vào đêm khuya và sáng sớm tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Ngoài ra, sáng sớm ngày 22-11 mưa cũng xuất hiện nhiều nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân là do gió Đông Bắc còn hoạt động mạnh trên vùng biển phía Nam.

Khu vực Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo, hội tụ gió Đông yếu còn tác động đến khu vực Nam Bộ.

Sáng ngày 22-11 mưa xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM, tuy nhiên lượng mưa không lớn. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo ngày 22-11 tại Nam Bộ mưa có xu hướng tăng so với ngày 21, chiều đến tối khả năng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to (mưa tập trung chính ở ven biển miền Tây và Vũng Tàu cũ).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần, khoảng chiều ngày 24-11 được tăng cường trở lại xuống các tỉnh Bắc Bộ, nhiễu động gió Đông trên cao duy trì đến hết ngày 23-11.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Theo đó, thời tiết Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng yếu gián đoạn. Chiều đến tối miền Đông Nam Bộ có mưa rào vài nơi, miền Tây Nam Bộ duy trì có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, ban đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Những ngày qua, thời tiết ở TP.HCM se lạnh vào buổi sáng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, tại TP.HCM những ngày qua triều cường cũng ở mức cao. Đỉnh triều cường trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 22-11 (nhằm ngày 3-10 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,68-1,73 m (trên báo động 3 khoảng 0,08- 0,13 m).

Trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,78-1,83 m (cao hơn báo động 3 từ 0,18-0,23 m)