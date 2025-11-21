Thời tiết ngày 21-11: Bắc Bộ trời nắng, Trung Bộ mưa to 21/11/2025 10:13

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 21-11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Nam Bộ trời âm u, có mưa rào và giông.

Thời tiết ngày 21-11: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trung Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và giông.