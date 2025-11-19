Đà Lạt: Dời giải chạy Vietnam Highlands Trail 2025 vì thời tiết bất lợi

Sáng 19-11, Ban tổ chức Giải chạy Vietnam Highlands Trail 2025 cho biết đã có thông báo dời giải chạy trên được tổ chức tại Đà Lạt sang thời gian khác phù hợp do lo ngại ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.
Theo ban Tổ chức giải chạy, trong những ngày qua, khu vực Đà Lạt - Lâm Đồng, địa điểm chính tổ chức giải chạy ghi nhận mưa lớn kéo dài.
Theo dự báo, trong khu vực xuất hiện nguy cơ thiên tai nghiêm trọng. Ngoài ra, việc đi lại giữa các địa phương đến Đà Lạt đang trở nên khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.
Các yếu tố này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho an toàn của vận động viên, tình nguyện viên và lực lượng phục vụ giải và công tác tổ chức chung.
Theo thống nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, ban tổ chức quyết định dời ngày tổ chức từ 21 tới 22-11-2025 sang ngày 9 tới 10-1-2026.
Cũng theo ban tổ chức, tất cả các suất đăng ký hợp lệ hiện tại sẽ được tự động bảo lưu sang thời điểm tổ chức mới nêu trên. Vận động viên có thể chuyển nhượng/sang tên BIB miễn phí cho vận động viên khác theo quy định của ban tổ chức.
Vietnam Highlands Trail là giải chạy địa hình quốc tế do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Công ty cổ phần truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức. Giải thu hút khoảng 1.000 vận động viên trong và ngoài nước, với ba cự ly 10km, 25km và 50km.