Đà Lạt: Dời giải chạy Vietnam Highlands Trail 2025 vì thời tiết bất lợi 19/11/2025 17:50

(PLO)- Giải chạy Vietnam Highlands Trail 2025 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) buộc phải dời sang đầu tháng 1-2026 do lo ngại ảnh hưởng thời tiết mưa lớn trong những ngày tới.

Sáng 19-11, Ban tổ chức Giải chạy Vietnam Highlands Trail 2025 cho biết đã có thông báo dời giải chạy trên được tổ chức tại Đà Lạt sang thời gian khác phù hợp do lo ngại ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Đường chạy Vietnam Highlands Trail 2025 được thiết kế khác biệt nhằm thu hút vận động viên quốc tế - Ảnh: BTC

Theo ban Tổ chức giải chạy, trong những ngày qua, khu vực Đà Lạt - Lâm Đồng, địa điểm chính tổ chức giải chạy ghi nhận mưa lớn kéo dài.

Theo dự báo, trong khu vực xuất hiện nguy cơ thiên tai nghiêm trọng. Ngoài ra, việc đi lại giữa các địa phương đến Đà Lạt đang trở nên khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Các yếu tố này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho an toàn của vận động viên, tình nguyện viên và lực lượng phục vụ giải và công tác tổ chức chung.

Theo thống nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, ban tổ chức quyết định dời ngày tổ chức từ 21 tới 22-11-2025 sang ngày 9 tới 10-1-2026.

Cũng theo ban tổ chức, tất cả các suất đăng ký hợp lệ hiện tại sẽ được tự động bảo lưu sang thời điểm tổ chức mới nêu trên. Vận động viên có thể chuyển nhượng/sang tên BIB miễn phí cho vận động viên khác theo quy định của ban tổ chức.