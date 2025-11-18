Nỗ lực dọn đất đá, tiếp cận giải cứu 2 tài xế mắc kẹt trên đèo Khánh Lê 18/11/2025 16:31

(PLO)- Hai tài xế xe tải chở hoa xuống đèo Khánh Lê bị kẹt trên đèo đang được cơ quan chức năng Lâm Đồng tiếp cận hiện trường để đưa người và xe trở lại Đà Lạt.

Chiều 18-11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang phối hợp với nhiều lực lượng liên quan khẩn trương đưa phương tiện máy móc tiếp cận khu vực hai xe tải của nhà xe Thanh Thủy mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, đoạn gần Km 43 thuộc tỉnh Khánh Hoà.

Theo cơ quan chức năng Lâm Đồng có ít nhất 14 điểm sạt lở từ hướng Đà Lạt xuống điểm hai xe tải và tài xế bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê. Ảnh: Phòng CSGT Lâm Đồng

Trước đó từ đêm 16-11, hai tài xế xe tải nêu trên chở hoa khi di chuyển xuống đèo Khánh Lê thì mắc kẹt tại các điểm sạt lở, không thể di chuyển quay đầu hay đi tiếp.

“Đèo Khánh Lê bị sạt nặng rất nhiều điểm, có đá lớn chắn ngang đường nên các lực lượng đang khẩn trương xử lý theo hướng tiếp cận từ Lâm Đồng xuống hiện trường hai xe tải mắc kẹt. Hiện tại tình trạng sức khỏe của hai tài xế vẫn bình thường”, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Xe cơ giới dọn dẹp các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê từ hướng Lâm Đồng xuống.Ảnh: Phòng CSGT Lâm Đồng

Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, mặc dù triển khai lực lượng, phương tiện từ sớm nhưng khối lượng đất đá từ 14 điểm sạt lở từ hướng Đà Lạt xuống đèo tại vị trí hai xe tải mắc kẹt rất lớn.

UBND xã Lạc Dương cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin tài xế mắc kẹt trên đèo, xã đã huy động 10 người, các phương tiện cùng các lực lượng Quân đội, Công an tỉnh dọn dẹp từng điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường các xe tải mắc kẹt trong điều kiện mưa lớn chiều nay.

Tới 16 giờ 30 phút chiều nay, các lực lượng chức năng Lâm Đồng vẫn còn cách vị trí hai xe tải mắc kẹt gần 400m.

Như PLO đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-11, tại Km45 thuộc QL 27C đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất đá. Hậu quả vụ sạt lở làm 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, tiếp cận hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê và giải cứu được 4 xe và 9 người đang mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.