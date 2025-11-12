Cảnh báo không khí lạnh cường độ mạnh, miền Trung mưa lớn diện rộng 12/11/2025 17:48

(PLO)- Dự báo, khoảng từ ngày 16 đến 21-11 nước ta có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Ngày 12-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12 đến 15-11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các đêm từ 12 đến 15-11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Ảnh: PHI HÙNG

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, khoảng từ ngày 16 đến 21-11 nước ta có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh.

Cùng đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ đêm 15-11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.

Trong đó, vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực từ TP.Huế - TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.