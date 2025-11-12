Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường 12/11/2025 11:18

(PLO)- Với những đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sáng 12-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự buổi lễ.

Ngoài ra còn có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

80 năm - một hành trình gian khó nhưng vô cùng vẻ vang

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh 80 năm qua là một hành trình lịch sử đầy gian khó nhưng vô cùng vẻ vang; là bản hùng ca về sức mạnh ý chí, trí tuệ và tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ, đã góp phần tạo dựng nên một Việt Nam xanh, hùng cường và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: TÙNG ĐINH

Bộ trưởng cho biết trải qua chiến tranh, tái thiết và công cuộc đổi mới, ngành nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, đưa Việt Nam từ nước thiếu ăn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Từ các chủ trương đổi mới như Khoán 100, Khoán 10, đến Luật Đất đai 1993 và chương trình Xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, ổn định xã hội và giảm nghèo bền vững.

Song song đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường không ngừng hoàn thiện thể chế, pháp luật và chiến lược phát triển, trở thành trụ cột của phát triển bền vững, gắn quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhờ đó, ba thập kỷ qua, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 50 lần, đạt hơn 62,5 tỉ USD năm 2024, đưa Việt Nam vào top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (từ 2010) đã thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, hơn 78% xã đạt chuẩn, hạ tầng được cải thiện, đời sống người dân nâng cao. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 58% (năm 1993) xuống còn 4,06% (năm 2024). Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: TÙNG ĐINH

Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử mới khi Quốc hội khóa XV quyết nghị hợp nhất Bộ NN&PTNT với Bộ TN&MT thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 1-3-2025. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sau hợp nhất, Bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành giai đoạn 2020-2025 đạt 3,12%/năm, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt kỷ lục 62,5 tỉ USD, tăng gần 19% so với năm 2023 - mức tăng cao nhất trong hai thập kỷ, với 11 mặt hàng đạt trên 1 tỉ USD, trong đó bảy mặt hàng trên 3 tỉ USD.

Trong phát biểu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ suốt 80 năm qua, chúng ta có quyền tự hào về ngành nông nghiệp, mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng là bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giữ vững ổn định xã hội. Tự hào về ngành lâm nghiệp, lá chắn xanh của Tổ quốc trong bảo vệ môi trường, gìn giữ sinh thái; tự hào về ngành thủy sản và diêm nghiệp - những con người bám biển, bám ngư trường, chắt chiu vị mặn biển khơi để mang về những vụ cá bội thu, những hạt muối đậm đà làm giàu cho quê hương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TÙNG ĐINH

Chúng ta cũng tự hào về phát triển nông thôn và thủy lợi - những bàn tay, khối óc đã làm thay đổi căn bản diện mạo làng quê, dựng lên những con đê vững chãi, những công trình thủy lợi kỳ vĩ đưa nước về cho ruộng đồng, mở đường cho sản xuất phát triển. Chúng ta tự hào về lực lượng Phòng, chống thiên tai và Khí tượng thủy văn - những người ngày đêm “đo gió, đếm mưa”, đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành lá chắn tin cậy bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

"Chúng ta còn tự hào về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản - những người giữ gìn và quản trị “tấc đất, tấc vàng”, mạch nguồn sự sống và nguồn lực, tài nguyên quốc gia, cung cấp điểm tựa cho phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh" - theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng.

Chúng ta tự hào về đo đạc, bản đồ và công nghệ viễn thám - những người thầm lặng vẽ nên hình hài đất nước trên từng tấm bản đồ, mở rộng tầm nhìn từ không gian để quản lý tài nguyên, lãnh thổ và môi trường ngày càng khoa học, hiện đại.

"Và chúng ta cũng tự hào về lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp tài nguyên biển, hải đảo - lực lượng đi tiên phong trong giữ gìn không gian sinh tồn cho muôn đời sau, khẳng định và thực thi chủ quyền quốc gia, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế” - Bộ trưởng Trần Đức Thắng xúc động.

Đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong hành trình phát triển bền vững



Tại sự kiện hôm nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường cũng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nông dân cả nước biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành sức mạnh cống hiến.

Giai đoạn tới, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung thi đua thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Phát triển nông thôn văn minh, xanh, sạch, đẹp, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp.

Hoàn thiện thể chế, mô hình quản trị hiện đại, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường theo hệ sinh thái; phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và thương hiệu nông sản Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, trách nhiệm, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, xanh và bền vững.

"Bước vào chặng đường phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Nông nghiệp và Môi trường xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong hành trình phát triển bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, và hướng tới năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước, hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc" - Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.