TP.HCM cần gia tăng mảng xanh, ưu tiên thêm đất làm công viên

Tại buổi gặp mặt với các Trường đại học trên địa bàn TP.HCM nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Nguyên tắc xử lý chung của Trung ương khi thu hồi, sắp xếp tài sản công là ưu tiên cho y tế và giáo dục. Ngoài ưu tiên này, TP.HCM xác định thêm ưu tiên thứ hai là tạo mảng xanh cho người dân.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, tiêu chí đối với đô thị như TP.HCM, diện tích cây xanh bình quân đầu người phải đạt 15 m2 nhưng hiện nay chỉ đạt 0,57 m2/người, đang rất thấp, cần tăng lên.

TP.HCM thiếu mảng xanh

TS Đinh Quang Diệp - Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam đánh giá TP.HCM đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt công viên và mảng xanh trầm trọng. Trong đó, việc thiếu hụt mảng xanh, công viên xảy nhiều tại khu vực trung tâm, các xã, phường đông dân cư và có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng lại thiếu quỹ đất công.

Khẳng định thực trạng này, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, cho biết hiện TP có khoảng 400 công viên với hơn 235.000 cây xanh các loại. Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh toàn TP khoảng 11.400 ha, nhưng diện tích công viên công cộng thực tế chỉ khoảng 500 ha, tức khoảng 0,55 m²/người.

Con số này thấp hơn nhiều so với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích cây xanh khoảng 6.259 ha, tương ứng với chỉ tiêu quy hoạch đất cây xanh khoảng 6,3m2/người.

"So với các đô thị khác trong khu vực và quốc tế, Singapore khoảng 66 m²/người, Kuala Lumpur khoảng 23 m²/người, Bangkok khoảng 7 m²/người, Hà Nội khoảng 5 m²/người. Từ đó cho thấy TP.HCM còn thiếu mảng xanh đáng kể, đặc biệt là các khu dân cư mới, ngoại thành và các quận trung tâm mật độ dân số cao" - TS Trần Đình Lý nhận định.

Cần ưu tiên thêm đất công làm công viên

Việc ưu tiên thêm đất công làm công viên được các chuyên gia đánh giá là một chủ trương đúng đắn, mang lại phúc lợi xã hội và môi trường lâu dài cho người dân, thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị bền vững.

Theo TS Trần Đình Lý, việc ưu tiên quỹ đất công để phát triển mảng xanh và công viên là rất cần thiết, giúp cải thiện chất lượng sống, giảm áp lực môi trường đô thị và đáp ứng nhu cầu cộng đồng.

Chủ trương này sẽ có ý nghĩa thực tiễn nếu đi kèm với giải pháp triển khai đồng bộ, đảm bảo nguồn lực, quy hoạch, thiết kế, phân bố hợp lý và quản lý vận hành hiệu quả. Đây cũng là tín hiệu quan trọng để thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cùng tham gia phát triển mảng xanh đô thị.

TP.HCM cần rà soát đất công dư thừa, ưu tiên chuyển đổi thành công viên, mảng xanh đa chức năng. Những dự án dân cư mới phải dành phần đất cây xanh trước khi phê duyệt xây dựng. Đặc biệt là theo dõi và giám sát việc thực hiện của các nhà đầu tư về mảng xanh trong các khu đô thị mới này.

Cần ưu tiên khu vực ngoại thành, các khu dân cư mới, kết nối công viên với hành lang xanh, ven sông, kênh rạch để tạo mạng lưới mảng xanh liên tục.

"Khi thực hiện, TP.HCM cần huy động nguồn lực và quản lý, trong đó kết hợp ngân sách nhà nước, xã hội hóa, hợp tác công- tư. Cần xây dựng pháp lệnh về quản lý cây xanh, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý cây xanh đảm bảo sự thích hợp và hiệu quả trên cả khu vực sở hữu công và sở hữu tư nhân..."- TS Trần Đình Lý đề xuất.

Việc ưu tiên sử dụng đất công làm công viên là một quyết định sáng suốt và hợp lòng dân, do hiện nay quỹ đất làm công viên rất ít, nhất là khu vực trung tâm TP. Ưu tiên sử dụng đất công làm công viên sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội và môi trường, điều này vượt trội hơn so với lợi ích kinh tế ngắn hạn từ việc bán hoặc cho thuê đất. Việc này giúp giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống cho toàn bộ cộng đồng. Cạnh đó, giúp giảm đáng kể hoặc loại bỏ các vấn đề phức tạp và chi phí lớn liên quan đến giải phóng mặt bằng và bồi thường, điều này giúp dự án công viên được triển khai nhanh hơn. Kiến trúc sư Huỳnh Bảo Toàn

Cùng quan điểm, TS Đinh Quang Diệp cũng cho rằng việc dùng đất công làm công viên là một chiến lược dài hạn, hướng đến phát triển đô thị bền vững.

Tuy nhiên, đất công ở trung tâm có giá trị lớn, việc chuyển đổi từ mục đích kinh doanh, dịch vụ sang công viên đồng nghĩa với việc từ bỏ một khoản thu ngân sách lớn.

"Khi thực hiện cần có cơ chế rõ ràng, bao gồm việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình lập đề án phát triển công viên, đảm bảo công viên được xây dựng đúng nhu cầu và phát huy tối đa hiệu quả xã hội" - TS Diệp lưu ý.