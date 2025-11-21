TP.HCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội và 125 đại biểu HĐND TP 21/11/2025 12:32

(PLO)- Ông Võ Văn Minh lưu ý phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình bầu cử, đảm bảo lựa chọn được đại biểu thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Sáng 21-11, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ủy ban Bầu cử TP.HCM) tổ chức phiên họp thứ hai, trực tuyến đến phường, xã, đặc khu.

Chủ trì phiên họp là Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã triển khai các hướng dẫn của Trung ương, TP.HCM về công tác bầu cử đến 168 phường, xã, đặc khu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cho biết công tác bầu cử là công việc của nhiệm kỳ năm năm một lần.

Điểm mới của công tác bầu cử năm nay là TP.HCM vừa hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, công tác bầu cử sẽ được thực hiện ở cấp xã và TP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Xem công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Theo ông Minh, để tổ chức thành công công tác bầu cử, TP.HCM đã ban hành các hướng dẫn, chỉ đạo. Điểm thuận lợi của cấp xã là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND vừa là trưởng ban chỉ đạo, vừa là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử. Tuy nhiên người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm chính.

Ông đề nghị cấp ủy phải xem công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, xuyên suốt, toàn diện để thực hiện thành công công tác bầu cử.

Ông cho biết công tác bầu cử đã có những mốc thời gian cụ thể, các cơ quan, đơn vị cần bám sát thời gian, tiến độ, tránh phát sinh khiếu nại, dư luận không tốt, thậm chí là thế lực phá hoại.

Ông Võ Văn Minh cũng lưu ý phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình hội nghị hiệp thương theo luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo lựa chọn được đại biểu thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo tỉ lệ ứng cử viên nữ, trẻ, tái cử, ngoài Đảng theo quy định,…

“Các bước thực hiện phải đảm bảo dân chủ để kết quả bầu cử cuối cùng là chọn ra những đại biểu có chất lượng” - ông Minh nói.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã triển khai các hướng dẫn của Trung ương và TP.HCM về công tác bầu cử đến 168 phường, xã, đặc khu. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM nhấn mạnh cơ quan, đơn vị phải tập trung thông tin tuyên truyền, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời xác minh, giải quyết khiếu nại các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử viên ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài. Ông cũng lưu ý không gian mạng có nhiều thông tin xuyên tạc, cần có giải pháp đấu tranh, đặc biệt là giai đoạn cuối của công tác bầu cử.

Ngoài ra, cần chủ động ứng phó các tình huống về an ninh trật tự, y tế; có giải pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, đúng thẩm quyền, không để phức tạp, kéo dài, hình thành điểm nóng gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM kỳ vọng công tác bầu cử tại TP sẽ diễn ra thành công.

Bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch

Trước đó, tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền, đã triển khai kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo bà Hiền, vừa qua, TP.HCM đã thành lập các Ủy ban Bầu cử TP và phường, xã, đặc khu.

Thực hiện Nghị quyết 1891 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở TP.HCM là 38 đại biểu. Ủy ban Bầu cử TP gửi dự kiến danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của TP về Hội đồng bầu cử quốc gia 85 - 90 ngày trước ngày bầu cử (trong khoảng thời gian từ 15 đến 20-12).

Cũng theo quy định, số lượng đại biểu HĐND TP.HCM được bầu 125 đại biểu. Còn số lượng đại biểu HĐND cấp xã được xác định theo các nguyên tắc.

Cụ thế, xã có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có trên 10.000 dân đến 20.000 dân thì cứ thêm 2.000 dân được bầu thêm một đại biểu; có trên 20.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm một đại biểu.

Phường có từ 15.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có trên 15.000 dân đến 45.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm một đại biểu; có trên 45.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm một đại biểu.

Đặc khu có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có trên 5.000 dân đến 10.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm một đại biểu; có trên 10.000 dân thì cứ thêm 3.000 dân được bầu thêm một đại biểu.

Các phường, xã, đặc khu không được quá 30 đại biểu.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền. Ảnh: LÊ THOA

Bà Phạm Thị Thanh Hiền cho biết việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.

Trong đó, chú trọng tới chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình; khu phố, ấp, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Ngoài ra, có tỉ lệ hợp lý đại biểu đại diện các tôn giáo, dân tộc, giới tính, độ tuổi, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn trong sản xuất, kinh doanh.

Việc giới thiệu đại biểu phải bảo đảm tỉ lệ người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người ngoài đảng, người trẻ tuổi, người cử. Trong đó, người ứng cử đại biểu là người ngoài Đảng, phấn đấu đạt tỉ lệ không dưới 10% trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ cũng triển khai các quy định về đơn vị bầu cử; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử; công bố danh sách người ứng cử; niêm yết danh sách cử tri; vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử…