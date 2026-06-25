Người đàn ông suýt hoại tử ruột sau nhiều lần tập gập bụng 25/06/2026 16:14

(PLO)- Người đàn ông nhập viện vì đau bụng dữ dội sau nhiều lần tập gập bụng. Kết quả thăm khám cho thấy động mạch nuôi ruột bị tắc hoàn toàn, nguy cơ hoại tử ruột.

Ngày 25-6, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 48 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không sử dụng rượu bia và không mắc các bệnh lý nền.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân duy trì tập luyện thể dục đều đặn, trong đó có thực hiện nhiều lần động tác gập bụng. Ban đầu, bệnh nhân nhầm tưởng cơn đau xuất phát từ tình trạng căng cơ thông thường do tập luyện nên cố gắng chịu đựng.

Khi cơn đau diễn tiến nặng và không thuyên giảm, bệnh nhân mới đến bệnh viện để thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đoạn giữa của động mạch mạc treo tràng trên. Đây là mạch máu chính đảm nhận chức năng cung cấp máu nuôi phần lớn ruột non và một phần ruột già.

Người đàn ông nhập viện vì đau bụng dữ dội sau nhiều lần tập gập bụng. Ảnh: BVCC



Theo các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, động tác gập bụng cường độ mạnh có thể là nguyên nhân gây sang chấn lên thành mạch, dẫn đến bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Hiện tượng rách lớp trong của thành mạch đã tạo ra một đường hầm giả, khiến máu chảy vào vị trí này và hình thành huyết khối. Khối máu đông chèn ép lòng mạch thật, làm giảm lượng máu đến nuôi ruột.

Tình trạng ruột không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất gây ra thiếu máu ruột cấp. Đây là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có nguy cơ diễn tiến thành hoại tử ruột. Nếu kéo dài, người bệnh bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và đối mặt với các biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ê-kíp can thiệp mạch, dẫn dắt bởi bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên can thiệp mạch, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, lập tức tiến hành tái thông động mạch bị tắc. Các dụng cụ can thiệp được đưa trực tiếp vào lòng thật của động mạch để thực hiện đặt stent nhằm khôi phục dòng máu nuôi ruột.

Dòng máu lưu thông trở lại bình thường ngay sau khi stent được triển khai thành công, đồng thời cơn đau của bệnh nhân thuyên giảm tức thì.

Từ ca bệnh nêu trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lựa chọn phương pháp tập thể dục phù hợp với thể trạng, đảm bảo đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ theo thời gian.

Người tập không nên chủ quan khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội sau tập luyện, đau kéo dài không giảm khi nghỉ ngơi, buồn nôn, nôn, chướng bụng hoặc cảm giác đau khác biệt hoàn toàn so với đau cơ thông thường. Các triệu chứng này là tín hiệu cảnh báo vấn đề y khoa cần được thăm khám tại cơ sở y tế sớm nhất để có biện pháp can thiệp, bảo vệ sức khỏe lâu dài.