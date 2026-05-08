Bệnh viện chuyên sâu khai trương phòng khám nam khoa ngay trung tâm thành phố 08/05/2026 14:27

Ngày 8-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đã khai trương phòng khám nam khoa tại cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) địa chỉ 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM.

Ngay trong buổi khai trương, phòng khám đã tiếp nhận nhiều người bệnh đến thăm khám.

Lễ khai trương phòng khám nam khoa tại cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông NMH (hơn 30 tuổi, ngụ phường Bến Thành) cho biết do áp lực công việc kéo dài, thường xuyên căng thẳng và stress nên thời gian gần đây xuất hiện tình trạng giảm ham muốn, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và tâm lý. Sau khi biết thông tin bệnh viện khai trương phòng khám chuyên sâu, ông đã chủ động đến khám để được tư vấn và điều trị.

“Trước giờ tôi cũng ngại đi khám vì nghĩ vấn đề này khó nói. Nhưng khi thấy bệnh viện có phòng khám riêng, chuyên sâu và đảm bảo riêng tư nên tôi yên tâm hơn. Tôi nghĩ nam giới nên chủ động đi khám sớm để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống” - ông H chia sẻ.

Phòng khám tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến thăm khám. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một cặp vợ chồng chênh lệch nhau hơn 10 tuổi cũng đến đây khám. Người vợ chia sẻ: “Ban đầu chồng tôi khá ngại vì nghĩ đây là chuyện tuổi tác. Nhưng tôi nghĩ sức khỏe nam giới cũng cần được quan tâm giống như phụ nữ. Khi biết bệnh viện có phòng khám chuyên sâu và bác sĩ tư vấn kĩ càng nên hai vợ chồng quyết định cùng đến khám để tìm hướng cải thiện.”

BS CKII Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS CKII Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết việc đưa vào hoạt động phòng khám nam khoa không chỉ đánh dấu bước phát triển chuyên môn mới mà còn thể hiện định hướng xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo BS Hào, những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe nam giới, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục ngày càng được cộng đồng quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn tâm lý e dè, trì hoãn thăm khám hoặc chưa tiếp cận được các dịch vụ chuyên sâu, chính thống và bảo mật.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vì vậy, việc thành lập phòng khám nam khoa chuyên biệt là nhu cầu thực tiễn cần thiết, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của y học hiện đại.

BS CKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cho biết phòng khám nam khoa tại 2 cơ sở của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tập trung khám và điều trị chuyên sâu các bệnh lý thường gặp ở nam giới như rối loạn cương, vô sinh - hiếm muộn nam, bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn và thực hiện triệt sản nam giới… cùng nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản nam giới.

BS CKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Song song đó, người bệnh còn được tiếp cận các xét nghiệm chuyên sâu và thăm dò cận lâm sàng cần thiết, góp phần hỗ trợ chẩn đoán nhanh chóng, chính xác và theo dõi hiệu quả điều trị lâu dài.

Với định hướng xây dựng môi trường khám chữa bệnh “Tôn trọng - riêng tư - bảo mật - thấu hiểu”, phòng khám nam khoa không chỉ chú trọng điều trị chuyên môn mà còn đồng hành, tư vấn rõ ràng và hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình thăm khám, điều trị.