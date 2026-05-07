VKS kiến nghị cấp giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và ‘bố dượng’ bạo hành 07/05/2026 17:55

(PLO)- Ngoài kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý hình sự đối với hai bị can trong vụ án, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã kiến nghị cấp giấy khai sinh cho nạn nhân.

Ngày 7-5, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã có văn bản kiến nghị gửi UBND xã Hòa Hiệp, TP.HCM về việc cấp Giấy khai sinh cho cháu NGK (2 tuổi) - nạn nhân bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man.

Kiến nghị này được đơn vị thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Chơn và Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo văn bản kiến nghị, thông qua công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra ngày 2-5-2026 đối với vụ việc cháu NGK, bị Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột) và Danh Chơn (30 tuổi, người chung sống như vợ chồng với Trúc) bạo hành dã man, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM nhận thấy cháu K chưa được đăng ký khai sinh.

Theo quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016: "Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định quy định của pháp luật".



Xét thấy, việc bà Trúc không đăng ký khai sinh cho con là cháu K, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của trẻ em - là nhóm người dễ bị tổn thương theo quy định tại Nghị quyết 205 nên cần được bảo vệ.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, TP,HCM lập thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu K theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cần hướng dẫn cho người đi đăng ký khai sinh để đảm bảo quyền được đăng ký khai sinh của cháu K. Tiến hành rà soát về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em trên địa bàn để tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền khai sinh, quyền có nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Cũng trong cùng ngày, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản gửi UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM về việc phối hợp xác minh thông tin hộ tịch.

Theo đó, qua xác minh, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc có địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại ở khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Cháu K là con của bà Trúc.

UBND xã Hòa Hiệp đề nghị UBND phường Trung Mỹ Tây kiểm tra việc cháu K đã được đăng ký khai sinh hay chưa, trường hợp đã đăng ký, đề nghị cung cấp thông tin liên quan để phục vụ đối chiếu, xử lý hồ sơ theo quy định.

UBND xã Hòa Hiệp kính đề nghị UBND phường Trung Mỹ Tây quan tâm phối hợp hỗ trợ và có văn bản phản hồi kết quả xác minh gửi về Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp trước ngày 11-5-2026 để tổng hợp, báo cáo và giải quyết theo quy định pháp luật.