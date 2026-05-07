VKS kiến nghị cấp giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và ‘bố dượng’ bạo hành

Ngày 7-5, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã có văn bản kiến nghị gửi UBND xã Hòa Hiệp, TP.HCM về việc cấp Giấy khai sinh cho cháu NGK (2 tuổi) - nạn nhân bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man.
Kiến nghị này được đơn vị thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
Theo văn bản kiến nghị, thông qua công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra ngày 2-5-2026 đối với vụ việc cháu NGK, bị Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột) và Danh Chơn (30 tuổi, người chung sống như vợ chồng với Trúc) bạo hành dã man, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM nhận thấy cháu K chưa được đăng ký khai sinh.
Theo quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016: "Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định quy định của pháp luật".
Xét thấy, việc bà Trúc không đăng ký khai sinh cho con là cháu K, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của trẻ em - là nhóm người dễ bị tổn thương theo quy định tại Nghị quyết 205 nên cần được bảo vệ.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, TP,HCM lập thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu K theo đúng quy định pháp luật.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cần hướng dẫn cho người đi đăng ký khai sinh để đảm bảo quyền được đăng ký khai sinh của cháu K. Tiến hành rà soát về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em trên địa bàn để tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền khai sinh, quyền có nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.
Cũng trong cùng ngày, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản gửi UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM về việc phối hợp xác minh thông tin hộ tịch.
Theo đó, qua xác minh, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc có địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại ở khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Cháu K là con của bà Trúc.
UBND xã Hòa Hiệp đề nghị UBND phường Trung Mỹ Tây kiểm tra việc cháu K đã được đăng ký khai sinh hay chưa, trường hợp đã đăng ký, đề nghị cung cấp thông tin liên quan để phục vụ đối chiếu, xử lý hồ sơ theo quy định.
UBND xã Hòa Hiệp kính đề nghị UBND phường Trung Mỹ Tây quan tâm phối hợp hỗ trợ và có văn bản phản hồi kết quả xác minh gửi về Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp trước ngày 11-5-2026 để tổng hợp, báo cáo và giải quyết theo quy định pháp luật.
Bạo hành dã man bé trai 2 tuổi
Như PLO đưa tin, hôm qua (6-5), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để làm rõ hành vi bạo hành dã man bé NGK.
Tại CQĐT, Danh Chơn khai nhận đang sống chung như vợ chồng với Trúc tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM. Do bé K quấy khóc, Danh Chơn và Trúc đã có hành vi dùng cây tre đánh vào chân, vùng lưng và đầu của bé.
Ngày 5-5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết bé K nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, cơ thể nhiều vết bầm tím. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu...
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn; củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của bé K để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin về vụ việc, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã nhanh chóng phân công lãnh đạo, kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý hình sự đối với hai bị can.
VKSND Khu vực 14 - TP.HCM cũng có văn bản kiến nghị gửi UBND xã Hòa Hiệp, TP.HCM về việc cấp giấy khai sinh cho cháu K như trên.