VKS tham gia bảo vệ, Công ty Công ích quận 11 được nhận lại mặt bằng cho thuê sau 10 năm 10/04/2026 15:22

(PLO)- Quá trình thực hiện Nghị quyết 205 của VKSND khu vực 3 - TP.HCM, phía Công ty dịch vụ Công ích quận 11, TP.HCM đã nhận lại mặt bằng hơn 525 m 2 và hơn 2,1 tỉ đồng tiền thuê mặt bằng.

Ngày 10-4, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã kiểm tra buổi bàn giao lại mặt bằng hơn 525 m2 giữa ông NTV (đại diện bên sử dụng mặt bằng) và Công ty dịch vụ Công ích quận 11, TP.HCM.

Đây là kết quả của quá trình VKSND khu vực 3 - TP.HCM triển khai thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Theo đó, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã chứng kiến đại diện bên sử dụng mặt bằng bàn giao lại mặt bằng trên đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP.HCM lại cho Công ty dịch vụ công ích quận 11.

Phía bàn giao lại mặt bằng còn thanh toán số tiền từ tháng 2-2026 cho đến ngày 10-4-2026 là 74 triệu đồng.

VKSND khu vực 3 - TP.HCM thực hiện Nghị quyết 205 bảo vệ lợi ích công.

Mặt bằng sau khi được bàn giao sẽ được Công ty dịch vụ công ích quận 11 dán niêm phong và quản lý chặt chẽ. Đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng phương án khai thác, sử dụng mặt bằng phù hợp và đúng mục đích...

Theo nội dung vụ việc, Công ty dịch vụ Công ích quận 11 cho vợ chồng bà PTL và ông VVT thuê mặt bằng tại trên đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP.HCM từ ngày 1-7-2015 đến ngày 30-6-2016, mục đích sử dụng để sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm tra thực tế, công ty ghi nhận bà L không trực tiếp sử dụng và qua xác minh có 3 cá nhân khác sử dụng mặt bằng này. Từ năm 2016 đến nay bà L không đồng ý ký hợp đồng thuê; không đóng tiền thuê mặt bằng, tính đến tháng 1-2026 với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Công ty dịch vụ Công ích quận 11 đã ban hành thông báo thu hồi đất nhưng bà L không chấp hành.

Mặt bằng được bàn giao lại cho Công ty dịch vụ công ích quận 11.

Xác định đây là vụ việc dân sự công ích đã vi phạm trong suốt 10 năm, ngày 22-1-2026, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã ban hành quyết định về việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả.

Tổ công tác của đã làm việc với đương sự trong vụ án dân sự công ích trên và chứng kiến việc bà L thanh toán vào ngày 9-3-2026 cho Công ty dịch vụ công ích quận 11 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Các bên thỏa thuận thống nhất sẽ bàn giao lại mặt bằng trống vào đúng ngày 10-4-2026 và thanh toán đủ số tiền từ tháng 2-2026 cho đến ngày 10-4-2026 là 74 triệu đồng.

Kết thúc buổi làm việc, ông NTV - đại diện bên sử dụng mặt bằng, cho biết với sự tham gia của VKS dưới vai trò bảo vệ lợi ích công, người sử dụng đã đồng ý bàn giao lại mặt bằng và thanh toán đầy đủ tiền thuê đất.

Ông NTV cũng cho biết, dưới sự chứng kiến của VKS, các bên đã ký biên bản xác nhận việc bàn giao qua đó chấm dứt toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến mặt bằng này. Đại diện bên giao trả mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ và xác nhận việc họ đã chấp hành các quy định, chủ trương của Nhà nước trong việc thu hồi tài sản công.

Hiện trạng mặt bằng trên đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

VKSND khu vực 3 - TP.HCM trao đổi với Công ty dịch vụ công ích quận 11 tại buổi làm việc. Ảnh: SONG MAI

