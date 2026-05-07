VKSND TP.HCM kiến nghị thu hồi hơn 73.456m² đất công 07/05/2026 17:10

(PLO)- VKSND TP.HCM đã có nhiều kiến nghị, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho 247 trường hợp; kiến nghị thu hồi hơn 73.456m² đất công và hơn 5,7 tỉ đồng...

VKSND TP.HCM vừa có đánh giá về việc thực hiện công tác thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích (từ ngày 1-4-2026 đến ngày 30-4-2026).

Theo đó, thời gian qua, VKSND hai cấp Thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 205.

Mở rộng kênh tiếp nhận thông tin bằng mã QR

VKSND Thành phố đã ban hành công văn gửi 15 sở, ban ngành và 6 hội (đã ký kết quy chế phối hợp) đề nghị cung cấp thông tin đầu mối liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205.

Bên cạnh việc ký kết quy chế phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp, một số VKSND khu vực trực thuộc VKSND Thành phố cũng đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tổ chức khác như tòa án, Công an và BHXH trên địa bàn.

VKSND Khu vực 1 - TP.HCM làm việc với lãnh đạo UBND phường phụ trách về giáo dục. Ảnh: VKSND TP.HCM

VKSND TP.HCM đã nhanh chóng thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin đa kênh (đường dây nóng, email, mã QR), đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhằm tạo lập "mạng lưới phát hiện vi phạm" rộng khắp.

Kiểm sát viên không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động rà soát từ báo chí, phản ánh của người dân, qua đó phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công và quyền dân sự.

Cạnh đó, VKSND hai cấp Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Điển hình là buổi tuyên truyền tại trường THCS Chi Lăng, phường Khánh Hội nhằm hưởng ứng ngày Người Khuyết tật Việt Nam. Chương trình phối hợp với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em phường Linh Xuân, TP.HCM tặng quà và phổ biến các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi trẻ em theo tinh thần Nghị quyết 205.

Kiến nghị thu hồi hơn 73.456m2 đất công

Trong tháng 4-2026, VKSND hai cấp Thành phố đã tiếp nhận 95 vụ việc, xử lý 67 vụ việc, trong đó thụ lý mới 16 vụ việc; Đã ban hành 9 kiến nghị khởi kiện, 48 kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm và 7 quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Đặc biệt, qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay, VKSND hai cấp Thành phố đã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho 247 trường hợp, gồm: 119 trường hợp được cấp giấy khai sinh, 119 trường hợp được cấp căn cước công dân, 3 trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 4 trường hợp được đăng ký tạm trú, 2 trường hợp được xác định người giám hộ.

VKSND Khu vực 3 - TP.HCM thực hiện Nghị quyết 205 bảo vệ lợi ích công. Ảnh: SONG MAI

Cạnh đó, VKSND hai cấp Thành phố đã kiến nghị thu hồi hơn 5,7 tỉ đồng cùng hơn 73.456m² đất công.

Trong thời gian tới, VKSND Thành phố tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ, phân loại các vụ việc liên quan đến Nghị quyết số 205. Trong đó, tập trung vào các trường hợp trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh, chưa được cấp CCCD và các vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất công, nhằm xác định rõ hành vi vi phạm, chủ thể vi phạm, thiệt hại xảy ra, chủ thể có quyền khởi kiện và nội dung khởi kiện phù hợp.

VKSND TP.HCM cũng đẩy nhanh tiến độ xác minh đối với các vụ việc đã tiếp nhận; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị, yêu cầu của VKS.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm việc phổ biến Nghị quyết số 205, giúp người dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, vai trò của hoạt động tố tụng công ích trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và lợi ích của Nhà nước, xã hội.