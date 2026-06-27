Bé 4 tuổi chạy bộ 2 km, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy 27/06/2026 14:44

(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...

Ngày 27-6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP Hà Nội), Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã tổ chức lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Video em bé 4 tuổi hoàn thành chạy bộ cự ly 2 km cùng bố.

Chương trình được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Em bé 4 tuổi băng băng về đích, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 cùng bố. Ảnh: MT.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động và tham gia giải chạy phong trào Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Sau đó, trên mạng xã hội đã lan toả hình ảnh một em bé cùng bố nắm tay nhau chạy bộ và về đích trong sự cổ vũ của nhiều người.

Gửi đi thông điệp một sức sống mới, rèn luyện thể dục nâng cao sức khoẻ và tránh xa ma tuý.

Bé Nguyễn Minh Nhật (4 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) cùng phần quà sau khi hoàn thành cự ly 2 km. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chia sẻ với Phóng viên, anh Nguyễn Văn Quyết (35 tuổi, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, mình là người đã cùng con trai 4 tuổi nắm tay nhau để tham gia giải chạy và hoàn thành cự ly 2 km để hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 vào sáng ngày hôm nay.

Anh Quyết cho biết, con trai của mình là Nguyễn Minh Nhật (4 tuổi) đã thường xuyên theo bố để tập luyện chạy bộ thường xuyên hơn một năm qua nên khi tham gia giải chạy này với cự ly 2 km thì không gặp nhiều khó khăn.

“Cứ ba lần mỗi tuần, con trai sẽ cùng tôi vừa tập chạy, vừa đi bộ với cự ly khoảng 5 km. Khi thấy chương trình có giải chạy tôi cũng đồng ý cho con tham dự để rèn luyện sức khoẻ cũng như gửi đi thông điệp sống khoẻ, sống lành mạnh đến toàn xã hội”, anh Quyết nói.

Em bé thường xuyên chạy bộ và tham gia các giải chạy bộ tại trường mầm non.

﻿ Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Anh Quyết cũng thông tin, không chỉ riêng tại nhà mà chính ngôi trường Mầm non mà cháu đang theo học trên địa bàn cũng thường xuyên tổ chức hoạt động chạy, bơi lội cho các cháu nên cháu cũng được rèn luyện thể lực nhiều hơn.

Ngoài ra, tại điểm cầu Hà Tĩnh, còn có sự tham gia chạy của Cụ Nguyễn Thị Huynh (cụ Tứ, 98 tuổi, ở thôn Nam Quang, phường Trần Phú); cụ Tứ là vận động viên cao tuổi nhất tham dự giải chạy).

Ước tính có gần 1 triệu vận động viên trên khắp cả nước tham dự giải chạy.