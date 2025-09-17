Bác cả kháng cáo lẫn kháng nghị vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ 17/09/2025 18:35

(PLO)- Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ đối với 6 bị cáo.

Chiều ngày 17-9, nguồn tin PLO cho biết, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ 291 tỉ đối với 6 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 hồi tháng 8-2024. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, bác kháng nghị của VKSND TP Cần Thơ, giữ y bản án sơ thẩm.

Như PLO đã thông tin, ngày 26-8-2024, TAND TP Cần Thơ sau khi xử sơ thẩm (lần 2) tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm đã tuyên cả sáu bị cáo phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; phạt các bị cáo Lê Thanh Hải (cựu giám đốc) 6 năm tù; Trần Huy Liệu và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mỗi bị cáo 5 năm tù;

Phạt các bị cáo Bùi Tuấn Anh 1 năm 2 tháng 24 ngày tù, Phạm Tường Thi 1 năm 2 tháng 13 ngày tù và Nguyễn Văn Đạt 1 năm 2 tháng 28 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam. Tòa tuyên ba bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.

Cạnh đó, tòa cũng tuyên bị cáo Nhân liên đới cùng với ba công ty và hai cá nhân trả nợ các khoản vay gồm cả gốc và lãi cho ngân hàng hơn 1.200 tỉ.

Sau đó, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ, về hình phạt đối với các bị cáo Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Bùi Tuấn Anh; về xử lý vật chứng đối với hai thửa đất trên đường Nguyễn Trãi (TP Cần Thơ).

VKSND TP Cần Thơ đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Hải, Liệu, Nhân, Tuấn Anh. Về xử lý hai thửa đất nêu trên, sau khi trả lại cho ngân hàng hơn 109 tỉ (khoản vay của Công ty Đồng Bằng Xanh) và hơn 139 tỉ (khoản vay của Công ty Tây Nam), nếu còn tiền thì tịch thu sung vào ngân sách với tỉ lệ 100% và 52,3% số tiền thu được từ quyền sử dụng hai thửa đất trên.

Theo cáo trạng, Công ty Tây Nam do Nhân thành lập không đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Tuy nhiên, bị cáo Hải vẫn ký duyệt hồ sơ cho Tây Nam vay; Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân làm hồ sơ; Liệu chỉ đạo Tuấn Anh phụ trách khoản vay… Các bị cáo bị quy kết đã bàn bạc, thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; sử dụng vốn vay sai mục đích…

Ngoài Công ty Tây Nam, cáo trạng còn cáo buộc các bị cáo vi phạm trong các khoản vay của hai công ty Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và hai cá nhân. Từ đó, cáo trạng quy kết các bị cáo đã vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng.