Người dùng sẽ thích chiếc ô tô Nhật chạy đoạn đường dài không tốn tiền mua xăng 27/01/2026 09:44

Nissan đã ra mắt chiếc ô tô Ariya tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời trên bề mặt phía trên, minh chứng cho khả năng tận dụng nguồn năng lượng tái tạo dồi dào nhất hành tinh để vận hành xe điện.

Mặc dù hiệu suất chuyển đổi của pin mặt trời vẫn là một thách thức, nhưng dự án được hợp tác bởi các kỹ sư Nissan tại Dubai và Barcelona cùng công ty công nghệ Lightyear (Hà Lan) đã chứng minh được những tác động tích cực rõ rệt lên phạm vi hoạt động của ô tô.

Với 3,8 m2 tấm quang năng làm bằng polymer và thủy tinh tích hợp vào nắp ca-pô, mái xe và cửa sau, hệ thống này chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành dòng điện một chiều thông qua một bộ điều khiển tiên tiến, giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giảm bớt sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc bên ngoài.

Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy ô tô Ariya này có thể cung cấp thêm tới 23 km phạm vi di chuyển mỗi ngày trong điều kiện lý tưởng.

Tại các thành phố có cường độ nắng cao như Barcelona, con số trung bình đạt khoảng 17,6 km, trong khi ở những khu vực ít nắng hơn như London, con số này vẫn đạt mức 10,1 km mỗi ngày.

Nissan cho biết một hành trình kéo dài hai giờ trên quãng đường 80 km có thể tạo ra 0,5 kWh năng lượng sạch, tương đương với 3 km di chuyển hoàn toàn miễn phí và không phát thải. Công nghệ này có khả năng giúp người lái giảm tần suất sạc điện lên tới 65% tùy theo mức độ sử dụng, mang lại ý nghĩa to lớn cho các vùng có hạ tầng trạm sạc còn hạn chế.

Dù các chỉ số tăng thêm này có vẻ khiêm tốn, nhưng ông Shunsuke Shigemoto, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ hệ truyền động của Nissan, khẳng định mẫu Ariya chạy bằng năng lượng mặt trời không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là tầm nhìn về tương lai di chuyển sạch.

Việc cho phép xe tự tạo ra năng lượng tái tạo sẽ mở ra cơ hội về sự tự do lớn hơn, giảm chi phí vận hành và tiến gần hơn tới một tương lai không phụ thuộc vào sạc ngoài, định hình giai đoạn tiếp theo của kỷ nguyên xe điện toàn cầu.