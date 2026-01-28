Hình ảnh Toyota Corolla thế hệ mới 2027 thiết kế giống Camry 28/01/2026 17:59

(PLO)- Khác với các nhà sản xuất ô tô đã từ bỏ phân khúc sedan cỡ nhỏ và cỡ trung, Toyota vẫn kiên trì với định hướng này.

Toyota Corolla là mẫu xe biểu tượng, giữ kỷ lục bán chạy nhất thế giới mọi thời đại. Dù các dòng crossover và SUV đang thịnh hành, thị trường vẫn có chỗ đứng cho dòng xe này của Toyota.

Toyota Corolla 2027 lộ diện thiết kế mới giống Camry. Ảnh: Toyota.

Toyota Corolla sẽ còn tồn tại lâu dài, dù mẫu xe hiện tại đang cần một phiên bản kế nhiệm.

Toyota Corolla thế hệ thứ 12 ra mắt từ năm 2018 với bản hatchback, sau đó là sedan và station wagon vào năm 2019. Xe xây dựng trên nền tảng TNGA-C, tương tự Prius, C-HR, Innova, Land Rover, Voxy và các mẫu xe khác chưa bán tại Việt Nam. Lexus UX và bản hiệu suất cao GR Corolla cũng sử dụng nền tảng này.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Toyota phát triển mẫu Corolla hoàn toàn mới. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản giới thiết kế đồ họa tưởng tượng về thế hệ tiếp theo. Bản phác thảo mới nhất từ tài khoản @tedoradze.giorgi trên Instagram đang thu hút sự chú ý.

Mẫu Toyota Corolla 2027 được phác thảo với diện mạo trưởng thành hơn. Đầu xe mang đậm phong cách Toyota Camry với đèn pha hầm hố, cản trước sắc sảo và lưới tản nhiệt lớn. Thân xe thanh lịch, phía sau nổi bật với dải đèn hình chữ Y chạy dọc toàn bộ chiều rộng nắp cốp cùng bộ khuếch tán thể thao.

Tác giả bản phác thảo hình dung mẫu xe này có cột sau khá dày và đường mái dốc, tạo kiểu dáng như một chiếc coupe bốn cửa. Xe Toyota sử dụng bánh xe lớn, cửa sổ tối màu với các điểm nhấn màu đen trên nền sơn trắng. So với mẫu hiện tại, bản thiết kế này trông ấn tượng và cao cấp hơn hẳn.

Chiếc Toyota Corolla 2027 trong tưởng tượng sở hữu thiết kế bóng bẩy. Nếu tinh chỉnh lưới tản nhiệt và logo, nó hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn với một chiếc Lexus. Đây là hướng đi đầy hứa hẹn nếu hãng xe Nhật Bản áp dụng cho thế hệ Toyota Corolla tiếp theo trong vài năm tới.