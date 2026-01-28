Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu ô tô châu Âu từ 110% xuống 40% 28/01/2026 19:55

Ấn Độ đang chuẩn bị cắt giảm thuế nhập khẩu sau nhiều thập kỷ duy trì chính sách bảo hộ.

Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu ô tô châu Âu từ 110% xuống 40%. Ảnh: Carscoops.



Ấn Độ từ lâu đã bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước bằng các mức thuế rất cao. Điều này khiến xe nhập khẩu hiếm khi xuất hiện trên đường phố trừ khi được sản xuất nội địa. Tuy nhiên, tình hình sắp thay đổi khi quốc gia này chuẩn bị giảm thuế đối với ô tô từ Liên minh châu Âu (EU), từ mức 110% xuống còn 40%.

Các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và EU sẽ được công bố vào cuối tuần này. Đề xuất hiện tại nêu rõ thuế quan đối với ô tô động cơ đốt trong sản xuất tại EU sẽ giảm xuống 40% cho tối đa 200.000 chiếc mỗi năm. Theo thời gian, con số này dự kiến sẽ giảm sâu hơn và ổn định ở mức 10%.

Để bảo vệ các công ty nội địa như Mahinda & Mahindra và Tata Motors, xe điện chạy bằng pin sẽ bị loại trừ khỏi diện giảm thuế trong 5 năm đầu tiên. Sau thời gian này, xe điện sản xuất tại châu Âu mới đủ điều kiện hưởng mức thuế suất ưu đãi.

Chỉ những chiếc xe có giá trên 15.000 euro (khoảng 17.700 USD) mới được giảm thuế. Ngưỡng này được thiết kế để hạn chế cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe phổ thông của Maruti Suzuki. Những mẫu xe này đang chiếm lĩnh phân khúc giá rẻ và đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của ngành ô tô Ấn Độ.

Theo Reuters, thỏa thuận vẫn đang trong quá trình đàm phán với các chi tiết cụ thể chưa được hoàn thiện. Một số điều khoản vẫn có thể thay đổi trước khi có thông báo chính thức.

Ấn Độ hiện đứng thứ ba thế giới về thị trường ô tô mới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, các thương hiệu châu Âu hiện chỉ chiếm chưa đến 4% thị phần doanh số hàng năm. Điều này cho thấy Ấn Độ là mục tiêu trọng điểm để các hãng xe châu Âu mở rộng quy mô.

Năm ngoái, khoảng 4,4 triệu xe mới đã được bán ra tại nước này. Dự báo con số này có thể tăng lên 6 triệu xe vào năm 2030.

Hiệp định thương mại này dự kiến mở đường cho các nhà sản xuất ô tô EU thâm nhập thị trường Ấn Độ. Đồng thời, thỏa thuận cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu hàng dệt may và trang sức của Ấn Độ. Hiện tại, những mặt hàng này đang phải chịu mức thuế quan lên tới 50% tại thị trường Mỹ.