Xe điện Nissan tự sạc ngoài nắng, mỗi năm chạy thêm 3.000 km 26/10/2025 17:53

(PLO)- Nissan sẽ ra mắt hệ thống Ao-Solar Extender với hai tấm pin có thể cung cấp phạm vi hoạt động gần 3.000 km mỗi năm.

Nissan sẽ ra mắt Ao-Solar Extender tại Triển lãm ô tô Nhật Bản. Tấm pin mặt trời kép tạo ra tới 500 watt điện sạch. Hệ thống này tăng thêm khoảng 3.000 km phạm vi lái xe cho Sakura EV mỗi năm.

Nissan sẽ ra mắt hệ thống Ao-Solar Extender với hai tấm pin có thể cung cấp phạm vi hoạt động gần 3.000 km mỗi năm. Ảnh: Nissan.



Một số nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp đã thử nghiệm ý tưởng sử dụng tấm pin mặt trời để sạc xe điện. Điều này rất hợp lý vì xe hơi thường xuyên ở ngoài trời, nơi chúng có thể được sạc dưới ánh nắng mặt trời.

Nissan dường như đồng tình, vì họ sẽ tận dụng Triển lãm Di động Nhật Bản để giới thiệu mẫu xe điện Sakura EV được trang bị bộ mở rộng Ao-Solar. Thiết bị này có hình dạng một hộp gắn trên nóc xe với tấm pin mặt trời 300W được đặt gọn gàng trên đỉnh.

Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự là một phần có thể mở rộng được triển khai từ phía trước để lộ ra tấm pin 200W bổ sung khi đỗ xe. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng triển khai tấm pin khi đến văn phòng và thu lại khi bạn sẵn sàng về nhà.

Mặc dù tính hữu ích của Ao-Solar Extender sẽ khác nhau tùy theo địa điểm và điều kiện thời tiết, công ty ước tính rằng chủ sở hữu có thể thu được đủ năng lượng mặt trời để lái xe 3.000 km mỗi năm.

Nghe có vẻ không nhiều, nhưng trung bình người Mỹ lái xe chưa đến 64 km mỗi ngày. Do đó, bạn sẽ phải mất hơn một tháng rưỡi mới có thể tiếp cận được mặt trời.

Nissan cho biết họ đã nghiên cứu thói quen sử dụng của tài xế Sakura và nhận thấy nhiều khách hàng chỉ di chuyển quãng đường ngắn. Đối với một số người, Ao-Solar Extender có thể "gần như loại bỏ nhu cầu sạc ngoài".

Thật tiện lợi, và Nissan lưu ý rằng khi tấm chắn nắng được kéo ra, nó sẽ hoạt động hiệu quả như một tấm che nắng. Điều này giúp giữ cho nội thất xe Sakura luôn mát mẻ, giúp giảm điện năng tiêu thụ của điều hòa khi bạn trở về.

Và theo đúng phong cách Nhật Bản, Nissan đã cung cấp thêm một chức năng hữu ích nữa, cho phép Ao-Solar Extender hoạt động như một nguồn điện dự phòng trong trường hợp khẩn cấp.