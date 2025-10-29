Nissan cân nhắc xuất khẩu xe sản xuất tại Mỹ về thị trường Nhật Bản 29/10/2025 17:25

(PLO)- Các dòng xe SUV của Nissan được sản xuất tại Mỹ có thể sớm xuất hiện trên đường phố Nhật Bản.

Đây là động thái mới của các nhà sản xuất ô tô Nhật nhằm tìm kiếm tuyến thương mại mới, giảm thiểu ảnh hưởng của thuế quan và củng cố mối quan hệ ô tô giữa hai quốc gia.

Các dòng xe SUV của Nissan được sản xuất tại Mỹ có thể sớm xuất hiện trên đường phố Nhật Bản. Ảnh: Nissan.



Không chỉ có Toyota, hãng xe Nissan cũng đang nghiêm túc cân nhắc ý tưởng bán một số mẫu xe sản xuất tại Mỹ ngay tại thị trường Nhật Bản. Động thái này không chỉ nhằm giảm thiểu căng thẳng thương mại với Washington mà còn giúp các nhà máy của hãng tại Mỹ hoạt động với hiệu suất cao hơn.

Kế hoạch hiện vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng nó báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong cách Nissan cân bằng dấu ấn sản xuất toàn cầu của mình.

Đại diện Nissan thừa nhận hãng đang "sản xuất nhiều mẫu xe hấp dẫn tại Hoa Kỳ, một số trong đó phù hợp với điều kiện đường xá của Nhật Bản". Hãng Nissan cho biết thêm đang "đánh giá cẩn thận nhu cầu của khách hàng Nhật Bản và tìm hiểu khả năng nhập khẩu những loại xe này vào Nhật Bản".

Giám đốc Công nghệ của Nissan, Eiichi Akashi, cho biết Murano và Pathfinder là hai mẫu xe có khả năng cao nhất sẽ có mặt tại các showroom Nhật Bản. Cả hai hiện đang được sản xuất tại nhà máy chính của Nissan ở Smyrna, Tennessee, một trung tâm sản xuất quan trọng tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, việc đưa các mẫu xe sản xuất tại Hoa Kỳ vào Nhật Bản đòi hỏi nhiều hơn là chỉ ký kết văn bản. Nissan trước tiên cần tiến hành nghiên cứu khả thi để đánh giá nhu cầu nội địa đối với các mẫu SUV này. Công ty cũng phải tính toán tỷ giá hối đoái và chi phí đáp ứng các yêu cầu chứng nhận an toàn khắt khe của Nhật Bản.

Một vấn đề phức tạp nằm ở khâu sản xuất:

Murano: Hiện tại, xe chỉ được sản xuất với phiên bản tay lái bên trái tại nhà máy Tennessee, trong khi Nhật Bản là thị trường xe tay lái bên phải.

Pathfinder: Mẫu xe này đã được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất với cả hai cấu hình tay lái, khiến nó trở thành ứng cử viên thực tế hơn cho việc nhập khẩu.

Thời điểm Nissan xem xét kế hoạch này mang tính chiến lược rõ rệt. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và chính phủ đã dành nhiều thời gian để tìm cách xoa dịu căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.

Vào tháng 7, hai nước đã đạt được thỏa thuận giảm thuế ô tô từ 27,5% xuống còn 15%, đánh dấu một bước tiến nhỏ hướng tới sự cân bằng thương mại. Vẫn còn hy vọng rằng mức thuế quan sẽ tiếp tục được giảm sâu hơn trong các cuộc đối thoại thương mại song phương sắp tới.

Kế hoạch xuất khẩu xe sản xuất tại Hoa Kỳ sang Nhật Bản là một cách quan trọng để chứng minh sự nghiêm túc của Nhật Bản trong việc tăng cường nhập khẩu ô tô Mỹ, qua đó đóng góp tích cực vào việc giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn.