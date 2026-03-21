Có người 'quay xe' không còn mua bán tải vì quy định xe bán tải là xe tải 21/03/2026 15:27

(PLO)- Nhiều chủ xe có ý định "quay xe" không còn mua xe bán tải vì quy định xe bán tải là xe tải.

Từ đầu năm 2026, Hà Nội hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau. Trong đó có quy định các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Điều này khiến nhiều chủ xe bán tải băn khoăn liệu phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi nhiều luồng ý kiến tranh luận cho rằng xe bán tải và xe con pickup có thuộc diện bị hạn chế hay không.

“Theo quy định thì chiếc Mitsubishi Triton 1 cầu số tự động, phiên bản hiện đang bán trên thị trường là xe tải, và sẽ phải chịu biển cấm xe tải đúng không ạ?”- chủ xe bán tải hỏi thông tin.

Một số người có ý định quay xe không muốn mua xe bán tải nữa. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Khảo sát của PV, nhiều chủ xe đang có ý định mua các dòng xe bán tải trên thị trường như Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton đang có ý định "quay xe", không mua các dòng xe này nữa.

Cục CSGT giải thích quy định về các loại xe. Ảnh: TN

Liên quan đến vấn đề này, Cục CSGT, Bộ Công an cũng thông tin trang Thông tin điện tử Cục CSGT nhận được nhiều yêu cầu của quần chúng nhân dân đề nghị hướng dẫn phân biệt xe ô tô con bán tải (xe pickup) và xe tải pickup.

Giấy tờ của xe có ghi rõ loại xe. Ảnh: CỤC CSGT

Để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, Cục CSGT trao đổi một số thông tin như sau:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc phân loại xe Pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Trong đó, đã phân loại ô tô Pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 02 loại:

Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53);

Ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

﻿ Phụ lục Thông tư số 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ xây dựng). Ảnh: CỤC CSGT

Cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con Pickup hay ô tô tải Pickup và được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có hình ảnh kèm minh họa theo).

Để xác định ô tô của mình là xe ô tô con Pickup hay ô tô tải Pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào.