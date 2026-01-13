Chiến dịch Quang Trung: Lửa ấm giữa đại ngàn Quảng Ngãi

(PLO)- Từ sự đổ nát sau thiên tai, những căn nhà mới được xây lên thần tốc trước thềm năm mới, mang tới cuộc sống mới nơi nẻo cao Quảng Ngãi.

Đợt mưa lũ cuối 2025 đã làm 84/96 xã, phường, đặc khu ở Quảng Ngãi bị ảnh hưởng; trong đó 37 căn nhà bị hư hỏng nặng, sập hoàn toàn, cần xây dựng mới; khoảng 1.500 căn nhà khác cần sửa chữa. Thiên tai không chỉ làm đổ sập những căn nhà, mà còn khiến hàng trăm gia đình, nhất là đồng bào vùng cao, đứng trước nguy cơ không nơi nương náu khi Tết Nguyên đán cận kề.

Tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, huy động sự tham gia đồng bộ của tất cả các lực lượng. Với cách làm khẩn trương, quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập nhà trước Tết Nguyên đán 2026, để người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón năm mới.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, chiến dịch Quang Trung tại Quảng Ngãi không chỉ chạy đua với thời gian mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khách quan như địa bàn miền núi hiểm trở, giao thông cách trở, thời tiết mưa nắng thất thường kéo dài... Tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao, với quyết tâm, trách nhiệm đặt lên hàng đầu, chiến dịch đã đạt được những kết quả rõ nét.

Không dừng lại ở hoàn thành xây dựng các căn nhà trước mắt, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xác định chiến dịch Quang Trung còn là tiền đề để tiếp tục các chương trình an sinh xã hội lâu dài. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục cân đối ngân sách, chỉ đạo các xã, phường, đặc khu rà soát, kiểm tra, bảo đảm không để sót hộ gia đình nào gặp khó khăn về nhà ở khi đón Tết Nguyên đán. Trước mắt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết trong không khí ấm áp, an vui.

Khi những căn nhà mới kịp sáng đèn trước Tết, chiến dịch Quang Trung tại Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất: giúp người dân an cư, vững tâm bước sang năm mới. Và từ nền tảng ấy, câu chuyện về sự vào cuộc của các lực lượng trực tiếp thi công – những người đã “vượt nắng, thắng mưa” giữa đại ngàn tiếp tục được viết nên bằng mồ hôi, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Tại xã Tây Trà, một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, hình ảnh lực lượng công an, quân đội chạy đua với thời tiết đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Địa bàn xa, giao thông khó khăn, mưa nhiều hơn nắng, nhưng nhịp độ thi công chưa từng ngơi nghỉ. Những ngày ấy, công trường dựng nhà cho dân cũng chính là nơi cán bộ, chiến sĩ ăn vội, nghỉ tạm và tiếp tục làm việc ngay khi trời vừa hửng.

Sự phối hợp giữa công an, quân đội, chính quyền địa phương được triển khai đồng bộ, linh hoạt theo từng địa bàn. Tại Tây Trà, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Tây Trà phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp tham gia xây dựng sáu căn nhà trong khuôn khổ chiến dịch Quang Trung.

Theo Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chiến dịch Quang Trung, Công an tỉnh đã đăng ký chủ trì, tổ chức thi công 32/37 căn nhà bị sập hoàn toàn trên địa bàn tỉnh.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, gió mưa kéo dài, việc tổ chức thi công gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Hồ Song Ân, với mong muốn người dân sớm có nhà mới để ổn định cuộc sống, lực lượng công an đã khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, điều kiện hiện có để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, các công trình do Công an tỉnh chủ trì đã bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thiện toàn bộ trước ngày 10-1.

Sau 23 ngày thi công khẩn trương, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, thần tốc”, ngôi nhà mới của gia đình ông Đinh Văn Quân tại thôn Gò Rô đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra.

Tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, hạ sĩ Trần Gia Dũng, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết mỗi căn nhà thường có 4–5 chiến sĩ cùng phối hợp với thợ xây. Riêng tại Tây Trà, do địa bàn xa, vật liệu phải vận chuyển từ Trà Bồng lên, nhiều đoạn đường không thuận lợi, việc thi công càng thêm vất vả.

Thời tiết thất thường, mưa nắng xen kẽ liên tục khiến tiến độ xây dựng bị ảnh hưởng. Để khắc phục, lực lượng thi công phải giăng bạt che mưa, tranh thủ từng khoảng thời gian trời ráo để đẩy nhanh tiến độ.

Còn theo Thiếu tá Lê Văn Tịnh, Trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Sơn Tịnh- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, dù không phải thợ xây chuyên nghiệp, nhưng khi tham gia chiến dịch Quang Trung, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm nhận các phần việc phụ trợ như phụ hồ, khiêng gạch, san ủi mặt bằng, mà còn trực tiếp học hỏi kỹ thuật từ thợ xây để nắm bắt các kỹ năng cần thiết.

Mục tiêu được đặt ra không chỉ là dựng nhà nhanh, mà còn phải bảo đảm an toàn, chắc chắn, thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân vùng cao. Chính vì vậy, từng khâu thi công đều được thực hiện cẩn trọng, từ việc san lấp mặt bằng đến dựng khung, xây tường, lợp mái.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Sơn Tịnh, đơn vị đã huy động 21 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 15 cán bộ thường trực, sáu chiến sĩ dân quân xã Tây Trà, tham gia chiến dịch. Trong gần 20 ngày, toàn bộ sáu căn nhà tại xã Tây Trà đã được xây dựng hoàn thiện, bàn giao trước ngày 10-1.

Quá trình thi công diễn ra liên tục, không có ngày nghỉ, kể cả dịp Tết Dương lịch. Có thời điểm, lực lượng phải làm việc đến 21 giờ tối để kịp tiến độ. Với các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch, khái niệm giờ nghỉ gần như bị xóa nhòa trong những ngày cao điểm.

Đặc biệt, một trong sáu căn nhà tại xã Tây Trà nằm ở thôn Sơn, cách trung tâm xã khoảng 15 km, đường vào thôn xe ô tô không thể tiếp cận. Để đưa vật liệu vào công trình, cán bộ, chiến sĩ phải tự gùi gạch, gùi xi măng, cát được hút trực tiếp từ sông để sử dụng. Dù điều kiện thi công gian nan, công trình vẫn được hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong cái se lạnh rất riêng của miền núi Quảng Ngãi, niềm vui an cư lan tỏa khắp xã Tây Trà. Sau nhiều tháng sống trong nỗi lo chỗ ở, các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do thiên tai đã chính thức được bàn giao nhà mới trong khuôn khổ chiến dịch Quang Trung. Ngày nhận mái ấm cũng là ngày những ám ảnh sau mưa lũ dần khép lại, mở ra một mùa Xuân mới an yên hơn với bà con vùng cao.

Có mặt tại các buổi bàn giao nhà ở Tây Trà, dễ dàng cảm nhận niềm phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt. Những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, hoàn thành kịp thời trước Tết không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn sau chuỗi ngày đối mặt với mất mát.

Bước vào căn nhà vừa được bàn giao ở thôn Trà Nga, bà Hồ Thị Hương (81 tuổi) rưng rưng xúc động khi lần đầu bước vào không gian sống mới của gia đình. Sau đợt mưa lớn cuối tháng 10-2025, căn nhà của bà bị đất đá từ triền núi đổ xuống, sập hoàn toàn. Cả gia đình phải tháo chạy trong gang tấc để giữ lấy mạng sống, rồi sống nhờ người thân trong nỗi lo lắng thường trực mỗi khi trời chuyển mưa.

Bà Hương chia sẻ thêm, trong quá trình xây dựng, các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia đã làm việc rất nhanh, không quản mưa nắng, vất vả để kịp tiến độ. “Nhờ vậy mà gia đình tôi có nhà mới kịp ăn Tết. Bà mừng lắm, cảm ơn các anh bộ đội, công an và chính quyền địa phương nhiều lắm”- bà Hương xúc động nói.

Cùng chung niềm vui an cư, ông Hồ Văn Xoay (50 tuổi, ngụ thôn Trà Nga) bần thần đứng trước căn nhà vừa hoàn thiện của gia đình mình. Sau khi căn nhà cũ bị sập do mưa lũ, gia đình ông phải ở nhờ trong thời gian dài. Với ông, ngày nhận nhà mới không chỉ là có chỗ ở ổn định, mà còn là dấu mốc để bắt đầu lại cuộc sống sau biến cố.

Theo ông Hồ Thanh Thuyền, Phó chủ tịch UBND xã Tây Trà, đợt mưa lũ cuối tháng 10-2025 đã khiến khoảng 20 ngôi nhà trên địa bàn xã bị hư hỏng nặng, trong đó có sáu căn sập đổ hoàn toàn. Trước tình hình đó, chiến dịch Quang Trung được triển khai với tinh thần “thần tốc – nghĩa tình – vì nhân dân”.

Niềm vui nhận nhà mới cũng đang lan tỏa đến các địa bàn khác của tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 6-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “chiến dịch Quang Trung thần tốc” cho bà Đinh Thị Vôn, trú tại thôn Huy Măng, xã Sơn Tây.

Sau 21 ngày thi công khẩn trương, căn nhà được hoàn thành vượt tiến độ, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Công an xã Sơn Tây, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và các lực lượng trong hệ thống chính trị địa phương.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Đinh Thị Vôn xúc động bày tỏ: “Trước đây mỗi mùa mưa bão gia đình tôi rất lo lắng vì nhà xuống cấp. Nay được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố, gia đình tôi rất mừng và biết ơn. Có nhà mới, chúng tôi yên tâm sinh sống, làm ăn lâu dài”.

Ở một địa bàn khác chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, xã Măng Ri, đồng bào Xê Đăng cũng đang từng bước dựng lại cuộc sống sau bão lũ. Ông A Lái, Trưởng thôn Chung Tam, nói thiên tai có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tình đoàn kết trong mỗi người Việt Nam khi hoạn nạn. Sau khi bão qua, lực lượng công an, dân quân, chính quyền và người dân đã chung tay dựng lại làng mới, an toàn hơn nơi ở cũ.

Dưới những mái ấm nghĩa tình, mùa Xuân năm nay đến sớm hơn, ấm áp hơn. Ngọn lửa đã sáng trong từng căn nhà mới tại Quảng Ngãi – ngọn lửa của niềm tin, của sự sẻ chia và của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được thắp lên giữa đại ngàn sau những ngày mưa lũ.