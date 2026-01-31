Đường Hoàng Hữu Nam sẽ hoàn thành trong năm 2026 31/01/2026 09:42

(PLO)- Dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam gặp khó khăn về mặt bằng nên đến nay vẫn chưa thể đưa vào khai thác.

Dự án mở rộng 1,7km đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP.HCM (từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Xa Lộ Hà Nội) được khởi công từ năm 2015, dự kiến đường được mở rộng từ 7m - 30m với tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng.

Đây cũng là tuyến đường huyết mạch của TP Thủ Đức cũ, kết nối giao thông với Bến xe Miền Đông mới, metro số 1, Xa lộ Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu, Nghĩa trang TP.HCM... Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thành.

Người dân lưu thông trên đường Hoàng Hữu Nam phản ánh con đường này xuống cấp, thi công chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông và môi trường.

Giữa năm 2025, địa phương cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng để chủ đầu tư thi công tiếp với mốc hoàn thành dự kiến vào tháng 11-2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn thi công dở dang.

Dự án đường Hoàng Hữu Nam đã hoàn thành tới 85%. Ảnh: ĐT

Về vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 6-2015, đến nay, tổng giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng.

Thời gian qua, vướng mắc chính ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng của 140/145 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt tỉ lệ khoảng 98,5%.

Sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ. Hiện địa phương cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng vào quý III-2026, nên dự án sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.