Cận cảnh tháo dỡ nhà rông đang xây dựng ở núi lửa Chư Đang Ya

Ngày 13-10, theo ghi nhận của PLO, dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ chính thức được tháo dỡ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Đây là dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh cũ, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 9,4 tỉ đồng. Công trình đã thi công, thanh toán hơn 4,6 tỉ đồng.
Theo đó, đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Dung – Gia Lai đã huy động phương tiện và nhiều nhân công thực hiện tháo dỡ.
Công trình chính nhà rông đã được tháo dỡ phần tường thô, các trụ cột bê tông và một số hạng mục phụ trợ.
Trước đó, ngày 3-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất dừng triển khai dự án công trình nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đang Ya tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.
Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.
Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh, cho biết việc tháo dỡ này thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, phù hợp quy hoạch tổng thể khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya.
Chi phí tháo dỡ do đơn vị thi công hỗ trợ miễn phí và cam kết hỗ trợ hoàn trả lại phần khối lượng đã quyết toán cho Nhà nước. Trước khi xây dựng, dự án đảm bảo đúng quy trình.
Dưới đây là chùm ảnh PLO ghi nhận quá trình tháo dỡ sáng 13-10: