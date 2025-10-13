Cận cảnh tháo dỡ nhà rông đang xây dựng ở núi lửa Chư Đang Ya 13/10/2025 16:11

(PLO)- Dự án nhà rông có giá trị hơn 9,4 tỉ đồng dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, tỉnh Gia Lai đang được tháo dỡ do phá vỡ cảnh quan.

Ngày 13-10, theo ghi nhận của PLO, dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ chính thức được tháo dỡ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đây là dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh cũ, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 9,4 tỉ đồng. Công trình đã thi công, thanh toán hơn 4,6 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Dung – Gia Lai (đơn vị thi công dự án) huy động phương tiện và nhiều nhân công thực hiện tháo dỡ sáng 13-10. Ảnh: LK.

Theo đó, đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Dung – Gia Lai đã huy động phương tiện và nhiều nhân công thực hiện tháo dỡ.

Công trình chính nhà rông đã được tháo dỡ phần tường thô, các trụ cột bê tông và một số hạng mục phụ trợ.

Trước đó, ngày 3-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất dừng triển khai dự án công trình nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đang Ya tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh, cho biết việc tháo dỡ này thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, phù hợp quy hoạch tổng thể khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya. Chi phí tháo dỡ do đơn vị thi công hỗ trợ miễn phí và cam kết hỗ trợ hoàn trả lại phần khối lượng đã quyết toán cho Nhà nước. Trước khi xây dựng, dự án đảm bảo đúng quy trình.

Dưới đây là chùm ảnh PLO ghi nhận quá trình tháo dỡ sáng 13-10:

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc xây dựng công trình này có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan; cộng đồng nơi triển khai dự án. Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai, việc bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai… có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của Chương trình Miền núi và Dân tộc thiểu số; gây dư luận không tốt.

Quá trình tháo dỡ dự kiến sẽ triển khai trong một tuần, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho UBND xã Biển Hồ chuẩn bị cho Tuần lễ Hoa dã Quỳ vào tháng 11-2025.

Công trình chính là nhà rông đã được tháo dỡ phần thô.

Công nhân và máy móc được huy động đến phá dỡ từng hạng mục công trình.

Một số hạng mục phụ trợ cũng đã được tháo dỡ.

Công trình phải được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trước ngày 15-10-2025 cho địa phương tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.