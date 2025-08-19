Đắk Lắk: 23 giờ đêm nay tháo dỡ hàng loạt trụ điện nằm dưới lòng đường 19/08/2025 18:42

(PLO)- Lúc 23 giờ đêm nay, các đơn vị liên quan sẽ tháo dỡ 8 trụ điện nằm dưới lòng đường tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19-8, Công ty Điện lực Đắk Lắk, cho biết đã tiến hành cắt điện, cho tháo dỡ hệ thống dây điện tại 8 trụ điện nằm ở lòng đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Nhân viên điện lực đang tháo dỡ dây điện. Ảnh: H.T

Cùng ngày, ông Lê Đại Nhất, Giám đốc Công ty TNHH Đại Tiến (đơn vị thi công đường Nguyễn Tất Thành), cho biết vào 23 giờ đêm nay, công ty sẽ phối hợp, tháo dỡ 8 trụ điện đang nằm ở lòng đường Nguyễn Tất Thành.

“Chúng tôi đã làm việc, thống nhất với phía điện lực về kế hoạch tháo dỡ 8 trụ điện trên đường. Thời gian tháo dỡ 8 trụ điện sẽ mất khoảng 2 giờ đồng hồ”, ông Nhất nói.

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhân viên điện lực đã tháo dỡ toàn bộ dây điện của 8 trụ điện dưới lòng đường Nguyễn Tất Thành.

Trên đường Nguyễn Tất Thành có 8 trụ điện nằm dưới lòng đường. Ảnh: T.T

Như PLO đã thông tin, năm 2023 UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) thực hiện Dự án Ngầm hóa hệ thống điện và lát đá vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Tháng 6-2024, UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh tại dự án, theo hướng mở rộng lòng đường, cắt giảm vỉa hè. Vì vậy, có 8 trụ điện trên tuyến đường này nằm ở lòng đường Nguyễn Tất Thành, gây mất an toàn giao thông.