Gia Lai yêu cầu tháo dỡ nhà rông đang xây ở núi lửa Chư Đang Ya 05/10/2025 11:54

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ) đang xây dựng dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

Ngày 5-10, nguồn tin PLO, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất dừng triển khai dự án, tháo dỡ công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo dừng triển khai dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: LK.

Theo đó, giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan triển khai việc dừng dự án, thực hiện việc việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-10-2025.

Đồng thời, giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn vốn của dự án để thực hiện dự án và nhiệm vụ khác đảm bảo theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 15-10-2025.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản đề cập, việc triển khai dự án xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri – chân núi lửa Chư Đang Ya, xã Biển Hồ không phù hợp với phương án quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya và chỉ đạo khẩn trương dừng triển khai dự án để đảm bảo phù hợp không phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya.

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 9,4 tỉ đồng từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc dự án 6.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành thi công, thanh toán khối lượng hơn 4 tỉ đồng.

Đây là công trình xây dựng mô phỏng nhà rông truyền thống của người Jrai. Hạng mục phụ trợ với vật liệu sắt thép, bê tông hóa thay cho nhà gỗ, mái tranh truyền thống ngay tại điểm du lịch cộng đồng dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.