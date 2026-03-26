5 dấu hiệu da bị lão hóa và cách khắc phục 26/03/2026 08:22

(PLO)- Tuổi càng cao, da lão hóa càng mạnh, quá trình phục hồi cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Việc chịu khó quan sát những biểu hiện của làn da, phát hiện sớm dấu hiệu của sự lão hóa trên gương mặt giúp mỗi người có biện pháp chăm sóc và chống lão hoá kịp thời để giữ gìn vẻ tươi trẻ.

Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy làn da đã bị lão hóa:

1. Da có nếp nhăn và bị chảy xệ

Khi da bị lão hoá có nghĩa là lượng collagen trong cơ thể đã bị giảm, khiến da mất độ đàn hồi và tạo nên những nếp nhăn trên gương mặt. Mỗi người có thể tự kiểm tra độ căng của da mình bằng cách kẹp một mảng da dưới hai ngón tay trong ít giây rồi thả ra. Làn da càng mất nhiều thời gian để trở về trạng thái bình thường thì độ lão hoá càng cao.

2. Da khô

Da khô là một trong những dấu hiệu cho thấy làn da bắt đầu lão hoá. Bởi theo thời gian, các chất dưỡng ẩm tự nhiên bị sụt giảm về cả số lượng và chất lượng, gây nên tình trạng da khô, sần sùi và kém đi độ mịn màng như ban đầu.

3. Da sạm, không đều màu

Chu kỳ thay da thông thường là 28-30 ngày. Nhưng khi bước vào tuổi 30, quá trình này diễn ra chậm, khiến cho các lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da lâu hơn, gây cản trở sự xuất hiện của tế bào mới.

Lâu ngày, da sẽ bị sạm và xỉn màu. Thêm vào đó, bề mặt da cũng trở nên sần sùi, không đều màu.

Da sạm, không đều màu là một trong những dấu hiệu cho thấy làn da bị lão hóa. (Ảnh minh hoạ)

4. Lỗ chân lông to và da mỏng dần

Quá trình sản sinh các protein quan trọng bị chậm lại theo tuổi tác là nguyên nhân khiến lỗ chân lông to dần. Tình trạng này kéo dài tạo điều kiện cho các vết nhăn hình thành và rõ rệt hơn.

Cùng với đó, lượng hormone trong cơ thể cũng thay đổi, chất sắt bị thiếu hụt trong máu khiến da mỏng đi trông thấy.

5. Nám và tàn nhang

Nám và tàn nhang thường gặp nhiều ở phụ nữ sau sinh do sự thay đổi nội tiết trong cơ thể. Ngoài ra, cộng với việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài, sẽ sản sinh ra các gốc tự do và làm tăng hắc sắc tố melanin, dẫn đến việc hình thành các vết nám và tàn nhang trên da.

Làm thế nào để phòng chống lão hóa da?

Khi tuổi càng cao, da lão hóa càng mạnh, quá trình phục hồi cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy, mỗi người nên có ý thức chăm sóc và biện pháp phòng tránh ngay từ khi nhận biết được những dấu hiệu lão hoá nêu trên.

Một trong những biện pháp hàng đầu giúp chống lão hoá da sớm là duy trì thói quen sử dụng kem chống nắng có độ SPF phù hợp ngay cả khi trời không có nắng.

Bởi mặc dù cường độ chiếu sáng mặt trời thấp do mây che phủ bớt, 80% tia UV vẫn có thể xuyên qua được mây, kính, cửa sổ. Đặc biệt, tia UV không chỉ có trong ánh nắng mặt trời mà còn chứa nhiều trong đèn điện, đèn huỳnh quang và các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, ipad…

Thêm vào đó, mỗi người có thể kết hợp với chế độ ăn uống để bảo vệ da từ bên trong bằng cách uống đủ nước mỗi ngày. Thường xuyên sử dụng các thực phẩm tốt cho da như dưa chuột, bơ, cà chua, cam canh, sữa chua, sữa tươi, dầu ô liu, dầu lạc, các loại cá chứa nhiều Omega-3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi… góp phần chống lại các tác nhân gây hại cho da.