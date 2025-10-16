TP.HCM sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định 16/10/2025 16:49

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TP.HCM) chính thức chấm dứt hoạt động, sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM).

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TP.HCM), bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Theo quyết định, từ ngày 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan sẽ được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định, để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TP.HCM). Ảnh: BVCC

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; đồng thời được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại gồm 2 cơ sở: Cơ sở chính tại địa chỉ số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định; cơ sở 2 tại địa chỉ số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân tại phòng khám vệ tinh. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào tháng 6-2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã khai trương phòng khám vệ tinh và phòng khám chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Phòng khám triển khai các chuyên khoa trọng điểm gồm nội, ngoại, sản - phụ khoa và nhi khoa, với đội ngũ bác sĩ chuyên gia từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp tham gia thăm khám.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nằm giữa trung tâm TP, nơi thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, người dân di chuyển bằng các tuyến metro đến khám bệnh cũng rất thuận tiện.

Bệnh viện hướng đến phát triển dịch vụ khám cho người nước ngoài, y tế du lịch, cấp cứu chuyên nghiệp và tiếp tục giữ vai trò là một trong ba trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm 115 TP.HCM.