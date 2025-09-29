Tổng Bí thư: Khoa học-công nghệ là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững 29/09/2025 19:02

(PLO)- Tổng Bí thư nhấn mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững.

Chiều 29-9, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông; 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ; cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ.

Ba trụ cột then chốt của ngành Khoa học và Công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư khẳng định đây là sự kiện lớn, mang tầm vóc đặc biệt, là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định những thành tựu to lớn, tri ân công lao của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động.

Đồng thời xác định rõ tầm nhìn, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của ngành Khoa học Công nghệ.

Đây cũng là dịp để toàn ngành phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng, sức sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Theo Tổng Bí thư, một nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt là Bộ KH&CN phải đi đầu trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị - với đầy đủ các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã có trong Nghị quyết.

“Vấn đề quan trọng hiện nay là tập trung hành động quyết liệt, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội”- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba trụ cột then chốt mà Bộ và ngành Khoa học và Công nghệ cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, là về thể chế đột phá và môi trường thuận lợi. Theo Tổng Bí thư, thể chế không chỉ để quản lý, mà còn để khơi thông nguồn lực, biến tiềm năng thành hiện thực, biến trí tuệ Việt Nam thành sản phẩm, công nghệ, giá trị gia tăng.

Thứ hai, là về công nghệ lõi, hạ tầng số và ngành mũi nhọn. Bộ phải tập trung xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại, đồng bộ, an toàn, coi đó là hệ thần kinh trung ương của quản trị quốc gia và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong lựa chọn công nghệ, không chạy theo giải pháp rẻ, lạc hậu mà phải quyết tâm đi tắt, đón đầu, tiếp cận công nghệ tiên tiến, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, Tổng Bí thư đề cập đến nguồn lực, nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Phải có cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; khuyến khích startup sáng tạo, gắn đào tạo đại học, sau đại học với nhu cầu thực tiễn.

“Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử. Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045”- Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Nhân sự kiện trọng đại của ngành, Tổng Bí thư cũng tặng 10 chữ: “Tự chủ - Trí tuệ - Công nghệ - Đột phá - Hội nhập”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ KH&CN và trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng.

Khoa học và Công nghệ gieo hạt giống tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong suốt tám thập kỷ qua, ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ không chỉ góp phần xây dựng nền móng của một đất nước độc lập, tự cường, mà còn gieo hạt giống tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng cho các thế hệ mai sau.

Khoa học và công nghệ đã đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói thành một nước tự chủ lương thực và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, làm chủ công nghệ xây dựng nhiều công trình lớn, như đường dây 500KV Bắc - Nam, giàn khoan dầu khí tự nâng ở độ sâu 120m nước, đóng tầu trên 100.000 tấn, xây dựng cầu dây văng, đường cao tốc, ghép tạng và sản xuất vaccine, làm chủ công nghệ mạng viễn thông, vũ khí công nghệ cao, xếp hạng 44 thế giới về chỉ số sáng tạo toàn cầu.

Về Bưu chính Viễn thông, Việt Nam là nước đi đầu về số hoá mạng viễn thông, phóng vệ tinh, mở cửa thị trường, phổ cập toàn dân về di động, Internet, bưu chính - chuyển phát, xây dựng hạ tầng số, thực hiện chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh số toàn dân thông qua VNeID.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện.

Việt Nam thuộc top 30 thế giới về dịch vụ bưu chính - viễn thông. Khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội, phát huy giá trị văn hóa và khẳng định chủ quyền quốc gia.

Một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như toán, vật lý, Việt Nam đã vươn lên đạt tầm khu vực và hội nhập sâu với quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ I của ngành trong giai đoạn mới với những định hướng lớn và dài hạn.

Đó là, phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số; xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược theo tinh thần Make in Vietnam; đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo…