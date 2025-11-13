Thấy tài khoản nhận gần 500 triệu, thanh niên đến công an trình báo 13/11/2025 15:47

(PLO)- Bỗng dưng tài khoản nhận gần 500 triệu đồng, thanh niên ở Đà Nẵng đã đến công an trình báo.

Ngày 13-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hoà Xuân vừa hướng dẫn công dân chuyển trả thành công số tiền gần 500 triệu đồng cho chủ nhân chuyển nhầm.

Thấy tài khoản nhận gần 500 triệu, anh Thành đến công an trình báo. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 12-11, anh Nguyễn Đình Minh Thành (18 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân) đến Công an phường Hòa Xuân trình báo về việc nhận được khoản tiền chuyển nhầm 499.999.999 đồng từ tài khoản mang tên NHQĐ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Xuân đã hướng dẫn, phối hợp cùng Ngân hàng MB chi nhánh Hòa Thọ để hoàn tất các thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản là ông Đạt (50 tuổi, ngụ Lâm Đồng).

Theo anh Nguyễn Đình Minh Thành, khi thấy thông báo nhận gần 500 triệu đồng, anh bất ngờ. Biết chắc chắn có người chuyển nhầm nên anh đến công an trình báo.

"Đó là tài sản của người khác, khi biết chuyển nhầm chắc họ cũng rất lo lắng, nếu mình giữ lại thì không phải là điều đúng đắn" - anh Thành chia sẻ.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành động trung thực, tự giác của anh Thành cùng sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Hòa Xuân và ngân hàng đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng trung thực, tinh thần sống đẹp và trách nhiệm của người dân.