Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ xuống quốc lộ 14E, giao thông ách tắc hơn 10 ngày 13/11/2025 10:04

(PLO)- Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ xuống quốc lộ 14E trong đợt mưa lũ lịch sử, các đơn vị vẫn chưa khắc phục xong dẫn tới giao thông ách tắc.

Ghi nhận của PV ngày 12-11, nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 14E (qua địa phận TP Đà Nẵng) sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá đổ xuống đường.

Clip hàng trăm ngàn mét khối đất đá đổ xuống quốc lộ 14E, giao thông ách tắc hơn 10 ngày. Clip: Thanh Nhật

Đáng chú ý, tại Km84+500 - Km84+700, mặt đường vẫn còn hàng chục ngàn mét khối đất đá, bùn nhão. Tại vị trí này, ô tô chưa thể qua lại, người dân đi xe máy phải vòng trên con đường đất mới mở tạm.

Những tảng đá lớn hàng chục tấn kèm bùn đất sạt lở xuống đường. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Đinh Tấn Trang (tài xế xe khách tuyến Tam Kỳ - Phước Sơn cũ) cho biết, vị trí sạt lở đã hơn 10 ngày. Việc khắc phục hậu quả kéo dài, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

"Chúng tôi phải dùng hai chuyến xe trên một tuyến, trung chuyển qua vị trí sạt lở phục vụ hành khách, rất vất vả", ông Trang nói.

Xe khách phải trung chuyển qua đoạn sạt lở. Ảnh: Thanh Nhật

Theo Ban Quản lý dự án 4 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam), trong đợt mưa lũ vừa qua, trên dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam (cũ) xảy ra 21 điểm sạt lở, trong đó có bốn điểm sạt lở lớn trên tuyến.

Đến nay, Ban đã chỉ đạo nhà thầu xử lý để thông xe 19 vị trí, còn lại hai điểm sạt lớn từ Km 84+500 - Km 84+700 hiện vẫn đang khắc phục.

Xe máy đi đường vòng qua vị trí sạt lở. Ảnh: Thanh Nhật

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) nên trên khu vực dự án vẫn xuất hiện mưa lớn. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên công trường đến nay chưa xuất hiện thêm các vị trí sạt lở mới.

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành dự án cho hay, sạt lở nghiêm trọng từ Km 84+500 - Km 84+700 xảy ra trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Đã hơn 10 ngày nhưng đến nay vẫn chưa thể thông tuyến dự án.

“Khối lượng đất đá rất lớn, vừa qua thời tiết lại mưa lớn liên tục, vị trí bên trên đang nứt nên chưa thể khắc phục ngay”, ông Trung cho biết.

Các đơn vị tính toán hạ quả đồi đang có dấu hiệu sạt lở trước khi thông toàn tuyến. Ảnh: Thanh Nhật

Theo ông Trung, dự kiến trong ngày hôm nay (13-11) sẽ hoàn thành mở tuyến thông xe tạm thời. Riêng tại vị trí này đơn vị sẽ tiếp tục hạ quả đồi có nguy cơ sạt lở, để giải quyết dứt điểm.