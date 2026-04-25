Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đà Nẵng phải đổi mới tư duy phát triển 25/04/2026 17:32

(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đà Nẵng cần ưu tiên các dự án có tính chiến lược, sức lan tỏa lớn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối.

Chiều 25-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Nội dung buổi làm việc xoay quanh tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc tại Đà Nẵng ngày 25-4. Ảnh: Báo & PTTH Đà Nẵng

Quy hoạch phải đi trước một bước, không được manh mún, chắp vá

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, không gian phát triển và quy mô kinh tế TP được mở rộng sau hợp nhất. Tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra. Năm 2025, GRDP của TP tăng trưởng 9,18%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Quý I-2026, GRDP của Đà Nẵng tăng 8,45%, thu ngân sách đạt kết quả khá. Du lịch, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, giảm nghèo, nhà ở xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm.

Sau khi nghe báo cáo, các ban, bộ, ngành đã có ý kiến trao đổi trách nhiệm, thẳng thắn. Qua đó chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Đà Nẵng trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn. Đà Nẵng phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại. Song song với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và quy hoạch. Cần tổ chức lại không gian phát triển TP theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết. Quy hoạch phải thật sự đi trước một bước, là công cụ dẫn dắt phát triển, không được manh mún, cục bộ, chắp vá.

Quy hoạch của Đà Nẵng phải thể hiện được tầm nhìn của một đô thị biển hiện đại, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế biển có sức cạnh tranh khu vực. Vừa mở ra các không gian tăng trưởng mới, vừa giữ được kỷ luật phát triển, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ/Báo Đà Nẵng

Lựa chọn đúng dự án trọng tâm, tránh dàn trải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đà Nẵng tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững, thực chất và có chất lượng.

Việc Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026 thể hiện quyết tâm cao. TP phải tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, xác định thật rõ các trụ cột tăng trưởng, các dự án then chốt, hiệu quả đầu tư công, chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và hiệu quả vận hành của bộ máy.

Đà Nẵng cần rà soát toàn diện những việc còn tồn đọng, đang triển khai và còn ách tắc. TP phải làm nhanh hơn, chắc hơn, hiệu quả hơn. Không để tình trạng chủ trương đúng, cơ chế tốt nhưng thực thi chậm, phối hợp yếu, giải ngân thấp, hiệu quả chưa rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đà Nẵng phải ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới.

Đà Nẵng cũng cần ưu tiên các công trình, dự án có tính chiến lược, có sức lan tỏa lớn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối. TP phải lựa chọn đúng dự án trọng tâm, tránh dàn trải. Lấy hiệu quả tổng thể, năng lực lan tỏa, đóng góp cho tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh làm tiêu chí quyết định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đà Nẵng phải trở thành TP đáng sống, an toàn, văn minh, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao. TP cần tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nhất là ở khu vực miền núi.

Phát triển Đà Nẵng phải bao trùm, hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau. TP phải giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên chặt chẽ. Bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của TP, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ, rà soát kỹ, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Tinh thần chung là tháo gỡ thực chất, kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, vì lợi ích phát triển chung. Đà Nẵng cũng phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại.