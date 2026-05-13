Đà Nẵng tập trung xử lý 5 vụ án, vụ việc trọng điểm 13/05/2026 16:02

(PLO)- Các cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và xử lý dứt điểm năm vụ án, vụ việc trọng điểm.

Ngày 13-5, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng cho biết đã tổ chức cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo lần thứ 11.

Theo đó, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và xử lý dứt điểm năm vụ án, vụ việc trọng điểm. Thường trực Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trọng tâm, trong đó có tiến độ xử lý các vụ án thuộc diện theo dõi.

Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng vừa đấu giá bất thành. Ảnh: TẤN VIỆT

Nội dung thảo luận bao gồm việc thi hành bản án hình sự đối với Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng; tài sản gắn liền với đất tại 209 Trường Chinh; dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước…

Phát biểu kết luận, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh việc xử lý tài sản gắn liền với đất để đảm bảo bàn giao cho người trúng đấu giá tại sân Chi Lăng.

Về khu đô thị quốc tế Đa Phước, ông Quang yêu cầu TP rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Đồng thời, TP cần thực hiện song song các công việc nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án.

Thường trực Ban chỉ đạo cũng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong công tác phòng chống lãng phí. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Do đó, Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị Đảng ủy UBND TP tập trung xử lý các công trình, dự án tồn đọng theo Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội. Đà Nẵng cần khẩn trương bàn giao các công trình đã xây dựng xong nhưng chưa đưa vào sử dụng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Song song đó, TP phải kịp thời rà soát các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. TP nỗ lực hoàn thành phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp trong quý II-2026; phấn đấu kết thúc việc tháo gỡ vướng mắc các dự án trong năm 2026.