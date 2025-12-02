Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy được giao chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính 02/12/2025 18:08

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM phân công Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ...

UBND TP.HCM vừa có thông báo về phân công xử lý công việc của UBND TP.HCM.

Theo đó, để đảm bảo sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, điều hành công việc của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.HCM phân công ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy được giao chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách (thay ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TP) trừ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP theo Quyết định số 739.

Thời gian thực hiện phân công từ ngày ký đến khi có quyết định phân công mới.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP.HCM làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê ở Đồng Nai. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Đại học Luật TP.HCM. Từ tháng 2-2009 đến tháng 7-2013, ông Bảy công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp. Ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở từ ngày 2-7-2013.

Từ giữa tháng 3-2017, ông giữ chức vụ chủ tịch UBND quận 9 cũ. Từ tháng 3-2021, ông Trần Văn Bảy được điều động, bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM.

Từ tháng 6-2024, ông điều động và bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM.

Sau khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Văn Bảy tiếp tục được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM mới.