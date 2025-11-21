Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 21/11/2025 18:09

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng ba Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 21-11.

Trước đó, ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 , HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ và bầu ông làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

HĐND TP.HCM cũng bầu bổ sung ba Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Hiện nay, Thường trực UBND TP.HCM gồm 10 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và chín Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh.

Thường trực HĐND TP.HCM có năm thành viên, gồm Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh và bốn Phó Chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Văn Thọ, ông Trần Văn Tuấn, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.