80 NĂM NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM Thanh tra TP.HCM: Tập trung xử lý dự án chậm, vi phạm kéo dài 19/11/2025 12:28

(PLO)- TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Thanh tra Việt Nam và 50 năm thành lập Thanh tra TP, đồng thời đặt ra nhiều nhiệm vụ mới.

Sáng 23-11, TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2025) và 50 năm thành lập ngành Thanh tra TP.HCM (11-1975 – 11-2025). Buổi lễ là dịp tri ân các thế hệ thanh tra, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Thanh tra TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2025) và 50 năm thành lập ngành Thanh tra TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Dấu ấn 50 năm xây dựng và trưởng thành

Tại đây, lãnh đạo Thanh tra TP.HCM ôn lại truyền thống 80 năm của ngành Thanh tra Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 64/SL ngày 23-11-1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt.

Đối với TP.HCM, 50 năm hình thành và phát triển của ngành Thanh tra gắn với nhiều dấu ấn quan trọng. Từ Ủy ban Thanh tra Sài Gòn – Gia Định năm 1975 chỉ với bốn cán bộ ban đầu, đến nay Thanh tra TP.HCM (sau khi hợp nhất với Thanh tra tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trở thành cơ quan quy mô hơn 430 công chức, người lao động.

Sáng 19-11, Thanh tra TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và 50 năm thành lập Thanh tra TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong suốt 5 thập niên, ngành Thanh tra TP.HCM và hai tỉnh trước khi sáp nhập đã thực hiện hơn 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm, góp phần thu hồi hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách và điều chỉnh hàng chục ngàn tỷ đồng qua kiến nghị kinh tế. Hàng trăm vụ việc có dấu hiệu tội phạm cũng đã được chuyển cơ quan điều tra.

Không chỉ dừng lại ở phát hiện vi phạm, các cơ quan thanh tra còn kịp thời chỉ ra những bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và góp phần giữ vững ổn định an ninh – trật tự tại địa phương. Trong nhiều năm liền, TP.HCM luôn nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số phòng, chống tham nhũng theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ.

Kỳ vọng mới đối với Thanh tra TP.HCM sau sáp nhập

Theo Nghị quyết 371/2025/NQ-HĐND, từ ngày 1-7-2025, Thanh tra TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba cơ quan thanh tra cấp tỉnh của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc hợp nhất được triển khai đúng quy định và nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Một trong những điểm nhấn sau sáp nhập là các cuộc thanh tra chuyên đề về những dự án tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Các kết luận được công bố công khai, trở thành cơ sở để sở – ngành liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của ngành Thanh tra và đề nghị cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Thành phố yêu cầu ngành đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển trọng tâm từ thanh tra theo kế hoạch sang thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; sớm xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức thanh tra” để trình cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình “tiếp công dân trực tuyến”, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho người dân theo dõi tiến độ giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo Thanh tra TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và 50 năm thành lập Thanh tra TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, kiên quyết thực hiện nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng, chống tham nhũng; chú trọng kiểm soát quyền lực và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, ngành Thanh tra cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức đủ “Tâm – Đức – Trí”, thực hiện phương châm “Hàng thẳng, lối thông; đồng thuận, cùng tiến”, đảm bảo liêm chính, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Thanh tra TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, ghi nhận đóng góp xuất sắc của tập thể và cá nhân. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại lễ kỷ niệm, Thanh tra TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng I của Chủ tịch nước, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong công tác thanh tra.