Ông Phạm Quang Ngọc được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 11/11/2025 18:55

(PLO)- Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025- 2030.

Chiều 11-11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng- Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương- đã công bố quyết định của Ban Bí thư.

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025- 2030. Ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ông Nguyễn Quang Dương- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Quang Ngọc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên; xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại; sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc.

Ông Phạm Quang Ngọc, 52 tuổi, quê xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ngày 9-12-2020, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV (nhiệm kỳ 2016- 2021), ông Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Cuối tháng 6 vừa qua, ông được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập.