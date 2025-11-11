Nghệ An: Cả trường phải nghỉ học vì phát hiện 160 học sinh dương tính cúm A 11/11/2025 18:15

(PLO)- Kết quả xét nghiệm 160 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông có triệu chứng sốt, đau mỏi cơ, đau đầu cho thấy các em dương tính cúm A.

Ngày 11-11, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhà trường đang cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch sau khi phát hiện 160 em dương tính cúm A.

Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8-11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông ghi nhận khoảng 160 học sinh có triệu chứng sốt, đau mỏi cơ, đau đầu.

Sau khi có xét nghiệm học sinh dương tính cúm A, giáo viên vệ sinh, khử khuẩn tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông.

Ngay sau đó, các học sinh được hướng dẫn đi khám bệnh tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tây Nam Nghệ An . Kết quả xét nghiệm cho thấy học sinh có triệu chứng nêu trên dương tính cúm A.

Sau khi nhận được thông tin từ nhà trường, Trung tâm Y tế Con Cuông đã nhanh chóng cử cán bộ y tế đến phối hợp kiểm tra, xác minh, hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Công tác phòng, chống cúm A tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông đang diễn ra tích cực.

Nhà trường đã chủ động tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, khu nội trú, nhà ăn, bếp ăn và các khu vực sinh hoạt chung. Toàn bộ học sinh được cho nghỉ học tạm thời để tránh lây lan.

Trung tâm Y Con Cuông cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trạm Y tế xã Con Cuông và nhà trường tiến hành giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Nhà trường tổ chức vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; đảm bảo vệ sinh tại nhà ăn, nhà bếp và ký túc xá. Đồng thời, hướng dẫn học sinh, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế tụ tập đông người; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống cúm A…

Cho đến chiều 11-11, tình hình dịch bệnh đã được khống chế, không ghi nhận thêm ca mắc mới. Các học sinh dương tính cúm A được chăm sóc, điều trị ổn định và dần hồi phục sức khỏe.