Bệnh viện tuyến trung ương báo động cúm A 'tấn công' trẻ em

Ngày 8-11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca đến khám và điều trị ngoại trú vì cúm A cũng tăng nhanh trong vài tuần gần đây, trong đó đa số là trẻ em.
Nhiều trẻ mắc cúm A diễn tiến nhanh
Trường hợp bệnh nhi TTH (16 tháng tuổi, Hà Nội), được ghi nhận mắc cúm A kèm viêm phế quản - phổi bội nhiễm. Trước đó ba ngày, trẻ sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan nhiều rồi chuyển sang khò khè, ho đờm đặc, mệt lả, không khạc được, đờm ứ đọng. Trẻ sống cùng gia đình có chị gái đang mắc cúm.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trẻ được test nhanh cúm A cho kết quả dương tính. Khám lâm sàng cho thấy phổi đã có dấu hiệu bội nhiễm, nghe phổi có nhiều rải ẩm, ran rít hai bên.
Kết quả chụp X-quang phổi lúc nhập viện ghi nhận tổn thương phế quản - phổi hai bên, bội nhiễm vi khuẩn rõ. Xét nghiệm máu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng với bạch cầu 13,8 G/L, CRP 51 mg/L (cao hơn 10 lần so với bình thường).
Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, trẻ có thể diễn tiến nhanh sang suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.
Sau hai ngày điều trị nội trú, trẻ đáp ứng tốt, giảm sốt, cải thiện hô hấp, ăn bú trở lại nhưng vẫn cần được theo dõi sát.
Một bệnh nhi khác là bé gái HL (10 tuổi, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng sốt 39,5°C, ho nhiều, nôn hơn 10 lần/ngày, có lúc nôn rớm máu, mệt lả, không ăn uống được. Trẻ còn đau mỏi xương khớp, đau đầu - những biểu hiện thường gặp của cúm A.
Kết quả thăm khám xác định trẻ mắc cúm A nhưng chưa có biến chứng. Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ, đồng thời được hỗ trợ giảm đau, chống nôn, bù nước, điện giải và theo dõi chặt chẽ.
Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A, cũng có xu hướng gia tăng. Trong đó, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt.
Từ đầu tháng 10 đến ngày 3-11, tổng số ca mắc cúm mùa ghi nhận trong toàn viện là 3.726 trường hợp, trong đó có 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Riêng tuần từ ngày 27-10 đến 2-11 ghi nhận 1.518 ca dương tính với cúm, 169 trẻ nhập viện điều trị.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra với tốc độ lây lan nhanh và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nguy hiểm cần phải đưa trẻ đến viện ngay và biết cách chăm sóc trẻ tại nhà đối với trường hợp bệnh nhẹ.
Dễ nhầm với các virus hô hấp khác
Bác sĩ Nguyễn Đình Dũng cho biết cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao vì hệ miễn dịch yếu, dễ gặp biến chứng nặng.
"Giai đoạn đầu của cúm A rất dễ giống với các bệnh do nhiễm virus hô hấp khác như sốt, ho, sổ mũi, nên phụ huynh dễ chủ quan. Trong khi đó, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời" - bác sĩ Dũng nhấn mạnh.
Cũng theo bác sĩ Dũng, đa số trẻ mắc cúm A sẽ sốt cao liên tục, ho tăng dần, sổ mũi, kèm mệt lả, quấy khóc. Trẻ lớn và người lớn thường cảm nhận rõ đau mỏi người, đau nhức xương khớp.
Một số trẻ có thể co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Khi bệnh nặng, trẻ có biểu hiện lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực - đây đều là dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý dùng thuốc tại nhà, đặc biệt là kháng sinh, vì có thể che lấp triệu chứng hoặc gây kháng thuốc. Việc đưa trẻ đi khám sớm giúp chẩn đoán đúng và điều trị theo phác đồ, hạn chế biến chứng.
Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện để virus cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng. Tiêm vaccine phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và đặc biệt giảm nguy cơ biến chứng ở các nhóm như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.
Người dân được khuyên chủ động tiêm phòng cho bản thân và con em, nhất là khi dịch có xu hướng gia tăng. Người dân cũng cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và cách ly người bệnh để hạn chế lây lan trong gia đình, trường học.
Bác sĩ NGUYỄN NGUYÊN HUYỀN, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương