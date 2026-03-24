Phạt 15 triệu đồng tài xế ô tô bán tải biển xanh chở người trên thùng xe giữ bàn ghế 24/03/2026 15:11

(PLO)- Đội CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải biển xanh do chở người trên thùng xe trái quy định và không chằng buộc hàng hóa khi lưu thông.

Ngày 24-3, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đã làm việc với tài xế Nguyễn Xuân Fong (42 tuổi, ngụ phường Hương Trà, TP Huế) để làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tài xế này bị xử phạt 15 triệu đồng và tước 10 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Trước đó, ngày 22-3, từ phản ánh của người dân, Phòng CSGT Công an TP Huế chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 xác minh xe bán tải biển xanh 75M-000.25 chở hàng và người trên thùng xe gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, lúc 10 giờ 37 phút ngày 22-3, tại khu vực trung tâm phường Hương Trà, xe ô tô này chở nhiều bàn ghế và có người ngồi phía sau thùng xe khi đang lưu thông.

Ngày 23-3, Đội CSGT đường bộ số 1 mời ông Fong đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông thừa nhận hành vi vi phạm. Ông cho biết thời điểm trên đang chở bàn ghế phục vụ đại hội thể dục thể thao cho phường Hương Trà. Do sợ bàn ghế không được chằng buộc kỹ sẽ rơi xuống đường, ông đã nhờ một người đàn ông ngồi phía sau thùng xe để giữ đồ.

Tại thời điểm làm việc, do hàng hóa đã hạ xuống nên cơ quan chức năng không xác định được kích thước thực tế, vì vậy không đủ căn cứ xử phạt lỗi "Chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe".

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Fong về các lỗi: "Chở người trên thùng xe trái quy định" và "Vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc", quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi chở người trên thùng xe, mức phạt là 5 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX. Với lỗi vận chuyển hàng không chằng buộc, mức phạt là 10 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Tổng mức hình phạt là 15 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Như PLO đã thông tin, ngày 22-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe bán tải biển xanh 75M-000.25 chở hàng cồng kềnh và có người ngồi vắt vẻo phía sau thùng xe trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP Huế, gây bức xúc dư luận.