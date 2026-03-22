CSGT TP Huế xác minh vụ xe biển xanh chở người ngồi trên đống bàn ghế 22/03/2026 17:14

(PLO)- CSGT Công an TP Huế đang vào cuộc xác minh clip một xe biển xanh chở hàng cồng kềnh, có người ngồi trên đống bàn ghế lưu thông trên Quốc lộ 1.

Ngày 22-3, CSGT Công an TP Huế đang xác minh thông tin xe biển xanh chở hàng hóa và người có dấu hiệu vi phạm, tham gia lưu thông trên Quốc lộ 1.

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh xe bán tải mang biển số xanh 75M.000.XX chở theo nhiều bàn, ghế xếp chồng lên nhau ở khoang thùng phía sau xe.

Clip ghi cảnh ô tô bán tải mang biển số xanh 75M.000.XX chở theo nhiều bàn, ghế và người ngồi phía sau thùng.

Trong video còn cho thấy một người đàn ông ngồi trên những chiếc bàn, ghế cao ngất ngưởng để giữ hàng hóa tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo đó, clip này được cho là ghi lại vào trưa cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm phường Hương Trà, TP Huế.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận. Nhiều người cho rằng hành vi trên gây hiểm hiểm và mất an toàn giao thông.