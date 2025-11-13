Nghi phạm tấn công chủ tiệm cầm đồ trong nghĩa trang lúc nửa đêm bị bắt 13/11/2025 11:08

(PLO)- Hung thủ dùng dao tấn công chủ tiệm cầm đồ ở Lâm Đồng bị bắt giữ sau 48 giờ gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đưa Huỳnh Ngọc Gia Huy (18 tuổi, ngụ phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) đến thực nghiệm hiện trường vụ đâm trọng thương chủ tiệm cầm đồ Hùng Phúc.

Huy bị bắt sau 48 tiếng đồng hồ gây án và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đưa nghi phạm đến thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 9-11, anh ĐVS (chủ tiệm cầm đồ Hùng Phúc, ở phường Phước Hội) chở một thanh niên bằng xe máy vào khu vực đường bê tông ở nghĩa trang Tân Lý ở phường La Gi để bàn việc chuộc xe.

Trên đường đi, hai người xảy ra cãi vã do không có tiền chuộc; sau đó thanh niên ngồi sau bất ngờ rút hung khí đâm anh S làm anh này bị thương nặng.

Chỉ sau 48 giờ gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sau khi gây án, thanh niên trên bỏ trốn lên Đà Lạt và chưa đến 48 tiếng đồng hồ sau đã bị lực lượng công an bắt giữ. Bước đầu Huỳnh Ngọc Gia Huy khai đã tấn công anh S do mâu thuẫn.

Nạn nhân bị tấn công vào vùng cổ, gáy, lưng. Nhờ được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên nạn nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.