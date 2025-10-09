9 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương khi hỗ trợ người dân

Sáng 9-10, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.
Trong số cán bộ, chiến sỹ đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh có Đại úy Dương Quang Huy (Công an phường Linh Sơn), bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt.
Thời điểm này, canô của lực lượng cứu nạn gặp nước siết, va đập mạnh vào cột điện, Đại úy Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương.
Một người khác là Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ phòng Cảnh sát cơ động, bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt.
Sau khi bị thương, các cán bộ, chiến sỹ đã được đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh xử lý, điều trị vết thương.
Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ. Đại tá Trung mong muốn họ sớm bình phục sức khỏe để trở lại công tác.
Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Thái Nguyên có 9 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt.