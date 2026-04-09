TP.HCM phát động ‘Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện’ 09/04/2026 19:23

Ngày 9-4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7-4) và Ngày hội hiến máu.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại.

Quang cảnh buổi hiến máu. Ảnh: BTC

Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng “Ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam” (7-4), “Tháng Nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, gắn với tuyên truyền hiến mô, tạng và các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc. “Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, TP.HCM là địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh, nhiều năm liền đạt và vượt chỉ tiêu.

Năm 2025, TP tiếp nhận gần 400.000 đơn vị máu, chiếm hơn 1/5 tổng lượng máu cả nước; năm 2026 được giao chỉ tiêu cao nhất với 403.000 đơn vị.

Người dân hiến máu tại lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” và Ngày hội hiến máu. Ảnh: BTC

Ngoài ra, TP.HCM cũng là địa phương tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong vận động hiến máu và đã khắc phục tình trạng thiếu máu trong các dịp lễ lớn.

Phong trào hiến máu thời gian qua thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia, xuất hiện nhiều tấm gương hiến máu nhiều lần, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Tuy vậy, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị vẫn ở mức cao. Máu là “thuốc đặc biệt” chỉ có thể được hiến tặng từ cộng đồng, trong đó nguồn máu an toàn nhất là từ những người khỏe mạnh, hiến máu tự nguyện.

Do đó, thời gian tới, ông Tuấn đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Ban tổ chức tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: BTC

Dịp này, ban tổ chức tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa phong trào nhân ái trong cộng đồng.